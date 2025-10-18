Netanyahu declara su intención de presentarse en las próximas elecciones de Israel

El presidente Donald Trump escucha al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mientras este se dirige a la Knéset, el parlamento israelí, el lunes 13 de octubre de 2025, en Jerusalén. Foto: Foto AP/Evan Vucci, Pool

MADRID (EUROPA PRESS) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró este sábado que tiene intención de presentarse, y de ganar, las próximas elecciones israelíes, previstas para noviembre de 2026.

"Sí", contestó seguro Netanyahu al ser interrogado sobre sus intenciones de presentarse a las elecciones durante un programa de la televisión israelí Channel 14. A la pregunta de si espera ganar esas elecciones también contestó con un rotundo "sí".

Además, explicó que la guerra de Gaza "terminará cuando se apliquen los términos del acuerdo que hemos aceptado". Apuntó: "Eso incluye, en primer lugar, la fase uno, la vuelta de todos nuestros rehenes. Estamos trabajando en ello ahora mismo"-

"Nos ceñimos firmemente a la aplicación del acuerdo, en su totalidad", insistió al tiempo que advirtió de que si Hamás no accede a desarmarse, se hará "por las malas".

Solo después de que Hamás se desarme y Gaza sea desmilitarizada "terminará la guerra", afirmó, mientras el Ejército de Israel continúa violando el alto al fuego, al realizar ataques en el enclave palestino; el viernes mató a una familia de 11 miembros, entre ellos siete niños.