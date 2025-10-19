Afganistán y Pakistán se comprometen a respetar alto al fuego tras más de una semana de combates. Foto: AP

ISLAMABAD (AP).- Afganistán y Pakistán, envueltos en combates que han matado a decenas de personas y herido a cientos, se comprometieron este día a respetar un alto el fuego.

La tregua, mediada por Qatar y Turquía, entró en vigor inmediatamente y tiene como objetivo poner fin a las hostilidades.

La violencia entre los vecinos se ha intensificado desde principios de este mes, y cada país afirma estar respondiendo a la agresión del otro. Afganistán niega albergar a militantes que perpetran ataques en las zonas fronterizas.

Pakistán está lidiando con una militancia que ha aumentado desde 2021, cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán y regresaron al poder.

El portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dio una respuesta positiva al resultado de las conversaciones celebradas en Doha, la capital de Qatar, un día antes. Afirmó que ambos países habían firmado un acuerdo bilateral.

Se ha decidido que ninguno de los dos países emprenderá acciones hostiles contra el otro ni apoyará a grupos que lleven a cabo ataques contra Pakistán. Ambas partes se abstendrán de atacar a las fuerzas de seguridad, a la población civil o a la infraestructura crítica de la otra parte.

En el futuro se establecería un mecanismo, “bajo la mediación de los países intermediarios”, para revisar las reclamaciones bilaterales y asegurar la efectiva implementación de este acuerdo.

Más tarde, durante una conferencia de prensa en línea, el ministro de Defensa, Muhammad Yaqoob, dijo a los periodistas que las conversaciones de Doha duraron 13 horas.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, publicó la confirmación del acuerdo el día X.

“El terrorismo transfronterizo desde territorio afgano cesará de inmediato”, escribió Asif. “Ambos países respetarán la soberanía y la integridad territorial del otro. Está prevista una reunión de seguimiento entre las delegaciones en Estambul el 25 de octubre para debatir los asuntos en detalle”.

Altos funcionarios de ambos países agradecieron a Qatar y Turquía por su papel facilitador de las conversaciones que condujeron al alto el fuego.

Los combates entre Afganistán y Pakistán han perturbado gravemente la vida de la población. Ambos países comparten una frontera de 2 mil 611 kilómetros conocida como la Línea Durand, que Afganistán nunca ha reconocido. Solo tienen dos rutas comerciales principales.

El empeoramiento de la seguridad ha obligado a los habitantes locales a abandonar sus hogares y también ha dejado a miles de personas y vehículos varados durante una semana en los puntos fronterizos.

El cruce de Chaman, en el suroeste de Pakistán, solo está abierto para la salida de refugiados afganos, como parte de una ofensiva nacional contra los extranjeros que residen ilegalmente en Pakistán. La entrada desde Afganistán, incluyendo el comercio y la circulación peatonal, permanece suspendida.

Shafiullah Khan, un refugiado afgano que intentaba salir de Pakistán, había estado atrapado en Chaman durante tres días.

“Estamos muy contentos con este acuerdo de paz”, dijo Khan. “Los refugiados sufrían mucho, pero ahora, tras este acuerdo, estamos contentos y regresamos a nuestro país”.

Menos feliz estuvo el empresario Hazarat Bilal Umaid, cuyo negocio depende de una frontera abierta entre Afganistán y Pakistán.

“La gente tenía miedo y estaba preocupada por cómo salvar sus medios de vida”, dijo. “Ahora, nuestra petición a ambos gobiernos es que abran las puertas al comercio lo antes posible”.

El cruce de Torkham, que se extiende entre el noroeste de Pakistán y el este de Afganistán, está completamente cerrado.