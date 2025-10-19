Conductor mata a mujer y deja a ocho niños heridos tras atropellarlos en fiesta de cumpleaños

BLADENSBURG, Maryland, EE.UU. (AP) — Un conductor que se dio a la fuga embistió una fiesta de cumpleaños al aire libre en los suburbios de Washington, D.C., matando a una mujer e hiriendo a ocho niños el sábado por la noche, informó la policía.

Trece personas resultaron heridas en el hecho en Bladensburg, Maryland, de acuerdo con declaraciones del departamento de policía de la ciudad y del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Prince George.

Los niños tenían edades comprendidas entre 1 y 17 años, según un comunicado de la Policía de Bladensburg.

Un video y fotos de la escena publicados en las redes sociales muestran un sedán dentro de una carpa blanca en el césped frente a una casa.

El conductor, que salió del vehículo y huyó, posteriormente se entregó a la policía. El hombre de 66 años ha sido entrevistado por los investigadores que están consultando con los fiscales sobre qué cargos criminales presentar.

La mujer fallecida fue identificada como Ashley Hernandez Gutierrez, de 31 años, de Washington. Al menos tres adultos y un niño permanecían en el hospital el domingo, declaró la policía .

La policía inicialmente dijo que nueve niños resultaron heridos y sus edades oscilaban entre 2 y 9 años.