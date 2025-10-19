Rusia condena a 15 soldados ucranianos capturados por cargos de terrorismo

(AP).- Un tribunal del sur de Rusia condenó el viernes pasado a 15 soldados ucranianos capturados por cargos de terrorismo tras un juicio que Kiev denunció como una farsa y una violación del derecho internacional.

El tribunal militar de Rostov del Don condenó a 15 hombres del batallón Aidar, al que Rusia ha designado como grupo terrorista, a penas de prisión de entre 15 y 21 años.

Fue el segundo juicio masivo de prisioneros de guerra ucranianos desde marzo, cuando 23 miembros de la brigada de élite Azov fueron condenados por cargos similares. Ucrania también condenó dicho juicio por considerarlo una violación del derecho internacional.

Cuando comenzó el juicio a los miembros de Aidar en 2023, el enviado de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, lo denunció como “vergonzoso” y acusó a “Rusia de convertir en criminales a quienes defendieron su tierra natal”.

El portavoz de Aidar, Ivan Zadontsev, denunció el proceso como "un juicio político-espectáculo para castigar a nuestros militares" y prometió "seguir presionando para la liberación de nuestros prisioneros de guerra".

Memorial, un destacado grupo ruso de derechos humanos, ha declarado a los acusados ??presos políticos. Argumenta que el juicio violó las convenciones internacionales que protegen a los prisioneros de guerra, señalando que los acusados ??se enfrentaban a juicio solo por haber servido en el batallón Aidar, no por ningún crimen de guerra específico.

“Esto viola gravemente las disposiciones de la Convención de Ginebra, que prohíbe el procesamiento de prisioneros de guerra únicamente por su participación en un conflicto armado”, afirmó Memorial.

Rusia ha calificado a los grupos Azov y Aidar de organizaciones terroristas y ha acusado a sus miembros de crímenes de guerra. Estas unidades de voluntarios se crearon poco después de la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia en 2014 y participaron activamente en la lucha contra los separatistas respaldados por Rusia en el este de Ucrania.

Aidar, Azov y otras unidades de voluntarios finalmente se integraron en el ejército ucraniano. Tanto Aidar como Azov han sido criticados por sus orígenes como batallones de voluntarios que incluían combatientes de círculos de extrema derecha, aunque sus miembros actuales rechazan las acusaciones de extremismo y cualquier vínculo con movimientos ultranacionalistas.

Cuando comenzó el juicio contra los miembros de Aidar en 2023, inicialmente involucró a 18 de ellos. Dos enfermeras que sirvieron en el batallón también fueron juzgadas, pero fueron devueltas a Ucrania en un intercambio de prisioneros. El proceso contra un conductor que sirvió en el batallón se llevará a cabo por separado.

El juicio se celebró en un tribunal militar de la ciudad de Rostov del Don, sede del Distrito Militar Sur de Rusia. Se encuentra a unos 100 kilómetros al este de la frontera con Ucrania.

La mayor parte del juicio se celebró a puertas cerradas, pero a los periodistas se les permitió cubrir las sesiones iniciales y el veredicto del viernes.