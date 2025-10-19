Trump suspende toda la ayuda de EU a Colombia tras acusar a Petro de ser un "líder del narcotráfico"

MADRID, (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la suspensión inmediata la ayuda de su país a Colombia tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un "líder del narcotráfico"

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump denuncia que "la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo".

Trump manifestó que la ayuda que Estados Unidos está prestando al país se ha convertido en una "estafa a largo plazo" y ha anunciado que "a partir de hoy" quedará suspendida "cualquier forma de pago o subsidio a Colombia".

Además, Trump amenazó incluso con una intervención directa si Petro, "un líder poco reconocido e impopular", no "cierra de inmediato los campos de exterminio" que representan las zonas de producción de droga en su país o, de lo contrario Estados Unidos "los cerrará por él, y no será bonito".

Cabe recordar que, durante más de cuatro décadas, Colombia, principal productor de cocaína del mundo con diferencia, ha sido una piedra angular de la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos en el exterior, y recibido miles de millones de dólares en ayuda e información de inteligencia sobre rutas, redes y envíos.

En septiembre, la Administración Trump acusó a Bogotá de haber "fracasado de manera demostrada" a la hora de cumplir sus obligacones en la lucha con el narcotráfico pero se comprometió a mantener abierto el caudal de la ayuda.

PETRO ACUSA A EU DE ASESINAR A UN PESCADOR EN AGUAS DEL PAÍS

Solo horas antes de la declaración de Trump, Petro había acusado al Ejecutivo estadounidense de haber cometido "un asesinato" en aguas colombianas, en referencia al ataque del jueves contra una embarcación "narcoterrorista" que acabó con la vida de un pescador colombiano, y exigió a la Casa Blanca que rinda cuentas en relación a este suceso.

"Funcionarios del Gobierno de EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco(tráfico) y sus actividad diaria era pescar", ha aseverado el mandatario colombiano en una publicación compartida en su cuenta en la red social X.

Con ello, el presidente colombiano puso en duda que se tratase de un error y que el incidente tuviera lugar en aguas internacionales, al tiempo que ha apelado directamente al Gobierno estadounidense para pedirle explicaciones.