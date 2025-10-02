Trump declara combatientes ilegales a cárteles de drogas que operan en el Caribe

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca en Washington el 30 de septiembre del 2025. Foto: AP

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump declaró que los cárteles de la droga que operan en el Caribe son combatientes ilegales y afirmó que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado no internacional", según un memorando del gobierno de Trump obtenido por The Associated Press el jueves.

Un funcionario estadunidense familiarizado con el asunto, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, afirmó que el Congreso fue notificado sobre la designación por funcionarios del Pentágono el miércoles.

La medida se toma luego que el mes pasado el ejército estadunidense llevó a cabo tres ataques mortales contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe. Al menos dos de esas operaciones se realizaron contra embarcaciones que salieron desde Venezuela.