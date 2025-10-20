Colombia llama a consultas a embajador en EU en protesta por declaraciones de Trump

Partidarios del presidente colombiano Gustavo Petro sujetan una bandera palestina mientras Petro habla en un evento en Ibague, Colombia. Foto: AP

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador ante Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo, en protesta por los señalamientos del presidente Donald Trump que tildó al mandatario Gustavo Petro de ser un “capo de la droga” y anunció la reducción de la ayuda a Colombia.

La cancillería informó el lunes en un comunicado que el embajador García-Peña ya se encontraba en Bogotá, tras ser llamado a consultas por el presidente, sin dar más detalles sobre los pasos a seguir.

Las tensiones entre ambos países se han agudizado por el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Petro ha denunciado que los ataques letales contra embarcaciones acusadas de transportar drogas son desproporcionados y constituyen un “asesinato”.

Mientras Trump se refirió a Petro como un “capo de las drogas” que tiene “bajos índices de aprobación y es muy impopular”. Advirtió que “más le vale” a Petro frenar operaciones del narcotráfico “o Estados Unidos las cerrará por él, y no lo hará de manera amable”. También aseguró que anunciaría nuevos aranceles el lunes.

Petro, el primer presidente izquierdista en Colombia, ha rechazado las acusaciones de Trump asegurando que impulsar la "paz de Colombia no es ser narcotraficante”.

La cancillería colombiana también rechazó las declaraciones de Trump y las calificó de ofensivas al tiempo que advirtió que se trata de una “amenaza directa contra la soberanía nacional”.

Recordó que en el gobierno de Petro se alcanzó un nivel récord de incautación de cocaína al llegar a 884 toneladas en 2024, por lo que insistió en que Colombia sí está luchando contra el narcotráfico.