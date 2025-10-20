El líder chino Xi Jinping presenta plan quinquenal en una reunión cerrada del Partido Comunista

Guardias frente al Hotel Jingxi donde el Comité Central del Partido Comunista se está reuniendo, en Beijing, el 20 de octubre del 2025. Foto: AP

BEIJING (AP) — El líder chino, Xi Jinping, pronunció un discurso el lunes durante el día de apertura de una importante reunión del Partido Comunista, que gobierna el país, para aprobar un borrador de plan que establece sus objetivos para el país durante los próximos cinco años.

Un breve despacho de la agencia oficial de noticias Xinhua indicó que Xi "expuso las propuestas del liderazgo del Partido" para el próximo plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional, que abarcará de 2026 a 2030. No se proporcionaron detalles.

El último plan llega en un momento de crecientes desafíos e incertidumbres para China, incluyendo una economía persistentemente lenta, restricciones extranjeras a su acceso a las últimas tecnologías y altos aranceles impuestos a sus exportaciones a Estados Unidos.

Un editorial de Xinhua señaló que el plan debería centrarse en el desarrollo de "alta calidad" y la innovación tecnológica, al tiempo que se asegura la protección de la seguridad nacional y se distribuyen los beneficios del crecimiento económico de manera justa y más amplia.

"Habrá dificultades y obstáculos en nuestro camino hacia adelante, y podemos enfrentar pruebas importantes", afirmó el editorial al comentar los objetivos económicos y de seguridad nacional. "Debemos estar preparados para enfrentar una serie de nuevos riesgos y desafíos".

Analistas e inversores siguen la reunión para buscar pistas sobre cómo equilibrará el plan los intereses económicos y de seguridad, y en qué medida buscará cambios estructurales para impulsar el gasto del consumidor y gestionar una sociedad envejecida.

La reunión de cuatro días de esta semana reúne a unos 200 miembros con derecho a voto y 170 miembros suplentes del Comité Central del Partido Comunista.

El organismo aprobará el borrador del plan quinquenal, aunque es probable que los detalles completos no se publiquen hasta que sea aprobado formalmente en la próxima reunión anual de la legislatura, prevista para marzo.