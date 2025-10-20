Filtran video de robo millonario en el Museo del Louvre; logran atraco en tan sólo siete minutos

Uno de los ladrones se hizo pasar por trabajador. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras darse a conocer un robo millonario en el Museo del Louvre este domingo, un video del momento exacto del atraco ha sido dado a conocer en redes sociales.

En las imágenes, captadas por un visitante del icónico museo de París y difundidas por la cadena de televisión francesa BFMTV, se observa a un hombre de chaleco amarillo tratando de forzar una de las vitrinas de la Galería de Apolo, con el propósito de sustraer el objeto que se encontraba al interior.

Al mismo tiempo, también se alcanzan a visualizar algunos visitantes que habían acudido a primera hora al recinto.

Pese a que este atraco se llevó a cabo a tan solo unos metros de la pintura de la Mona Lisa, la cual también fue robada en 1911 y posteriormente recuperada, pareciera que no se percatan de este sujeto, ya que se hace pasar por un trabajador.

???? Los medios franceses publican el momento del robo de hoy en el Louvre: en las imágenes se ve cómo un hombre, haciéndose pasar por empleado del museo, rompe la vitrina en la galería de Apolo. Los visitantes ni siquiera le prestaron atención. pic.twitter.com/99Xcwm7xTx — Diosa Khali (@DiosaKhalinda) October 19, 2025

Este hombre y tres personas más fueron los protagonistas del robo registrado por la mañana de ayer, quienes llegaron al museo en un par de motos y un camión equipado con un montacargas, lo que les permitió ingresar con mayor facilidad. Además, portaban pequeñas motosierras para poder abrir las vitrinas.

De acuerdo con autoridades francesas, en tan solo siete minutos los ladrones robaron ocho piezas con un “valor patrimonial inestimable”, las cuales son:

Coronas de la reina María Amelia y de la reina Hortensia

Un collar del conjunto de zafiro de la reina María Amelia y de la reina Hortensia

Un pendiente de dicho conjunto

Un collar y un par de pendientes de esmeralda de la reina María Luisa

Un broche de la emperatriz Eugenia de Montijo

Sin embargo, la corona de dicha emperatriz, esposa de Napoleón III, logró ser recuperada luego de que el grupo de hombres armados la dejaran caer durante el momento del robo. Esta pieza está compuesta por mil 354 diamantes y 56 esmeraldas.

Después de lograr su cometido, el grupo de hombres armados lograron escapar en las motocicletas con los objetos que representan parte de la historia de Francia. Asimismo, el Museo de Louvre cerró inmediatamente sus puertas al público, e incluso este lunes tampoco dieron acceso a los turistas.

“Lo que es seguro es que hemos fracasado”, declaró el ministro de Justicia de Francia, Gerald Darmanin, quien reconoció que fallaron en las acciones para impedir que estos objetos fueran robados.

Por su parte, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, y la titular de Cultura, Rachida Dati, indicaron que estos ladrones podrían ser profesionales, ya que “habían hecho previamente un reconocimiento de la zona”.

Hasta el momento, las autoridades francesas no han dado a conocer la detención de los responsables, así como no se han logrado recuperar los objetos robados.