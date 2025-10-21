Expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy entra a prisión por conspiración en financiamiento de campaña (Video)

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy y su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, salen de su casa el martes 21 de octubre de 2025 en París, para que Sarkozy se dirija a prisión . Foto: AP

PARÍS (AP) — El expresidente francés Nicolas Sarkozy llegó el martes a una prisión en París para comenzar a cumplir una condena de cinco años por una conspiración criminal para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia, un momento histórico que lo convierte en el primer exlíder de la Francia moderna en ser encarcelado.

Sarkozy, de 70 años, fue recibido por cientos de seguidores cuando salió de su casa en París de la mano de su esposa Carla Bruni-Sarkozy. La abrazó antes de subir a un coche policial.

De camino a la prisión, Sarkozy dijo en un comunicado publicado en redes sociales que se estaba encarcelando a “un hombre inocente”.

L'honneur, l'intégrité, la morale en politique sont incarnés par Charles de Gaulle et par nul autre président de la République.



En ces temps troublés, espérons que les Français, gavés de mensonges par des médias achetés et complaisants, ne tombent pas en masse dans le piège… pic.twitter.com/ZGs3Sd27LB — Stéphane POLI (@Stephane_Poli) October 21, 2025

Minutos después, el vehículo pasó por las puertas de la notoria prisión de La Santé, donde Sarkozy cumplirá su condena en confinamiento solitario.

Fue condenado el mes pasado por conspiración criminal en una trama para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia.

Sarkozy impugna tanto la condena como la inusual decisión de un juez de encarcelarlo mientras espera la apelación. Sus abogados dijeron el martes que presentaron una solicitud inmediata de liberación.

"Es un día ominoso para él, para Francia y para nuestras instituciones, porque este encarcelamiento es una desgracia", dijo el abogado de Sarkozy, Jean-Michel Darrois, a los periodistas poco después de su encarcelamiento.

Confinamiento solitario

Los abogados de Sarkozy dijeron que se le mantendrá alejado de todos los demás prisioneros por razones de seguridad.

Sarkozy dijo al periódico Le Figaro que llevaría tres libros — el máximo permitido — incluyendo "El Conde de Montecristo" de Alejandro Dumas, en el que el héroe escapa de una prisión en una isla antes de buscar venganza. Sus abogados dijeron que empacó una bolsa con algunos suéteres porque hace frío en la prisión y tapones para los oídos porque es muy ruidosa.

Christophe Ingrain, otro de los abogados de Sarkozy, denunció "una grave injusticia".

"Es un momento muy difícil, pero el presidente se ha mantenido fuerte", dijo Ingrain. "No se queja, no ha pedido nada, ningún trato especial".

Sarkozy podrá salir al aire libre una hora al día solo en el patio de la prisión y recibir tres visitas por semana de su familia, dijo Ingrain, agregando que planea escribir un libro sobre su experiencia en prisión.

Un torrente de apoyo para el expresidente

El viaje de Sarkozy desde el Palacio del Elíseo presidencial hasta la prisión de La Santé en París ha cautivado a Francia.

Después de salir de su casa, Sarkozy y su esposa caminaron lentamente para reunirse con miembros de la familia, incluidos sus hijos y nietos, fuera de su casa.

"Estoy muy orgulloso de compartir su nombre, y muy orgulloso de cómo está reaccionando", dijo su hermano, Guillaume Sarkozy. "Estoy verdaderamente convencido de que es inocente".

Cientos de seguidores aplaudieron y corearon "Nicolas, Nicolas" y cantaron el himno francés. Había dos banderas francesas colgadas en una cerca cercana, con la inscripción: "Ánimo Nicolas, vuelve pronto" y "la verdadera Francia con Nicolas".

La residente parisina Virginie Rochon, de 44 años, acudió en apoyo de Sarkozy y calificó de "escandaloso" ver “a un expresidente siendo llevado mientras aún se presume inocente”.

Otra seguidora, Véronique Maurey, de 50 años, dijo "simplemente no es posible. Y además, llamarlo 'conspiración criminal' nos hace sentir a todos como criminales también porque votamos por él. No es correcto decir eso".

Reunión con Macron

El asediado presidente centrista Emmanuel Macron recibió al conservador Sarkozy en el palacio presidencial la semana pasada. "Siempre he sido muy claro en mis declaraciones públicas sobre la independencia del poder judicial en mi papel, pero era normal a nivel humano recibir a uno de mis predecesores en este contexto", dijo Macron el lunes.

Sarkozy lleva años retirado de la política activa, pero sigue siendo muy influyente, especialmente en círculos conservadores.

"No tengo miedo de la prisión. Mantendré la cabeza en alto, incluso frente a las puertas de La Santé", dijo Sarkozy al periódico La Tribune Dimanche. "Lucharé hasta el final".

El juez de París dictaminó que Sarkozy comenzaría a cumplir su condena sin esperar a que se escuche su apelación, debido a "la gravedad de la alteración del orden público causada por el delito".

En su fallo del 25 de septiembre, el tribunal dijo que Sarkozy, como candidato presidencial y ministro del Interior, utilizó su posición "para preparar corrupción al más alto nivel" de 2005 a 2007, para financiar su campaña presidencial con fondos de Libia, entonces liderada por el veterano gobernante Moammar Gadhafi.

Según el fallo, Sarkozy solo puede presentar una solicitud de liberación al tribunal de apelaciones una vez que esté tras las rejas, y los jueces tendrán hasta dos meses para procesarla.