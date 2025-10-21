Trump dice que "aliados" en Oriente Próximo están dispuestos a "enderezar" a Hamás si viola acuerdo

WASHINGTON (apro) – Donald Trump, presidente de Estados Unidos aseguró que “numerosos grandes aliados” en el Medio Oriente Próximo y de áreas circunvecinas, se ofrecen a entrar "con fuerza" armados a la Franja de Gaza si se los pide, para "enderezar" a Hamas si el grupo palestino "sigue actuando de mala fe" y viola el acuerdo de paz suscrito con Israel.

“Numerosos de nuestros grandes aliados en el Medio Oriente y áreas circunvecinas, explícita y fuertemente y con gran entusiasmo, me han informado que le darían la bienvenida a la oportunidad, si se los pido; de entrar a Gaza con fuerza pesada para enderezar a Hamas sin continúa comportándose mal y en violación de su compromiso con nosotros”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma cibernética Truth Social.

Sin especificar la identidad de los aliados del Medio Oriente ni de los de las áreas circunvecinas a esa región, Trump resaltó el espíritu que tienen de hacer lo necesario para contener a Hamas.

“Por miles de años no se había visto un amor y espíritu como éste para el Medio Oriente. Mirarlo es una cosa hermosa, le dije a estos países y a Israel NO TODAVÍA; hay esperanza de que Hamas haga lo correcto”, subrayó el mandatario estadunidense en su cuenta de la red social.

La semana pasada Trump lanzó amenazas de que Estados Unidos entraría a la Franja de Gaza a combatirlos si se mantenían en la posición de violar el Acuerdo de Paz de 20 puntos, que habían aceptado junto con Israel para poner fin a la guerra que libran desde hace tres años.

Bajo ese compromiso formulado por el gobierno de Trump, Hamas presuntamente aceptó desarmar sus células de operaciones terroristas a cambio de la salida de las tropas de Israel de la Franja de Gaza.

Esta semana el gobierno israelita que encabeza Benjamín Netanyahu, volvió a atacar militarmente a la Franja de Gaza ante la negativa del desarme y desactivación de las células terroristas de Hamas; la guerra entre ellos ha resultado en el genocidio de más de 60 mil palestinos.

En su mensaje en Truth Social difundido por la vocera presidencial, Karoline Leavitt, el mandatario estadunidense puntualizó que habrá un fin cinematográfico para Hamas.

“Si no paran, el fin de Hamas será RÁPIDO, FURIOSO Y BRUTAL”, destacó Trump en su mensaje.

Agradeció a los países que se han comunicado con él para presuntamente contribuir a la paz en el Medio Oriente y en especial lo hizo para con Indonesia, nación de la que dijo cuenta con un líder maravilloso.