Gustavo Petro anuncia acciones judiciales contra Trump en EU por calumnia

BOGOTÁ (apro).- El mandatario colombiano Gustavo Petro anunció hoy en su cuenta de X que emprenderá acciones legales en Estados Unidos contra altos funcionarios de ese país que le han lanzado “calumnias”, entre ellos el presidente Donald Trump, quien en los últimos días ha arremetido contra él y lo ha acusado de ser un “líder del narcotráfico”.

El anuncio de Petro se produjo luego de que Trump lanzara este miércoles una nueva retahíla de descalificaciones contra su homólogo colombiano, de quien dijo: “Él es un matón y es un hombre malo, y ha perjudicado mucho a su país”.

Además, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump afirmó que en Colombia “cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y más le vale (a Petro) cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país”.

Petro dijo que “de las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”.

Además, sostuvo que siempre estará “en contra de genocidios (como el de Gaza) y asesinatos del poder en el Caribe”.

Petro ha criticado el operativo militar que desarrolla Estados Unidos en el Caribe, frente a costas venezolanas, y ha calificado de “asesinatos” las muertes de unos 27 tripulantes de al menos siete lanchas y un semisumergible atacados por el Pentágono en esa zona porque supuestamente transportaban drogas.

Pero esos ataques ya se extendieron al Pacífico, frente a costas colombianas, donde el martes fue atacada una embarcación con dos tripulantes, quienes murieron en esa operación, según informó este miércoles el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Petro dijo que, a pesar de las “calumnias”, cuando la sociedad estadounidense requiera la ayuda de Colombia para luchar contra el narcotráfico, la tendrá.

“Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, afirmó el mandatario.

Petro reposteó en su cuenta de X un mansaje de la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, quien sostuvo que los ataques estadunidenses contra embarcaciones en el Caribe, y ahora en el Pacífico, “constituyen ejecuciones extrajudiciales”.

Goebertus afirmó que “sean o no narcotraficantes, no existe un conflicto armado que autorice este uso de la fuerza” y, por tanto, estos hechos “deben ser juzgados y sancionados”.