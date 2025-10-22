La tormenta tropical Melissa lleva fuertes lluvias a Haití y República Dominicana

Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EU muestra la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe. Foto: AP

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Melissa dejó caer fuertes lluvias sobre partes de Haití y la República Dominicana el miércoles, mientras los meteorólogos advertían de un riesgo significativo de inundaciones en partes del norte del Caribe en los próximos días.

La tormenta de lento movimiento se ubica a unos 495 kilómetros (305 millas) al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a unos 540 kilómetros (335 millas) al sureste de Kingston, Jamaica. Tiene vientos máximos sostenidos de 80 km/h (50 mph) y se mueve hacia el oeste-noroeste a 4 km/h (2 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Las personas en Haití, la República Dominicana, Cuba y Jamaica deben prepararse para la creciente amenaza de lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, cortes de energía y carreteras arrasadas. Los impactos de Melissa podrían ser catastróficos”, dijo Alex DaSilva, experto en huracanes de AccuWeather.

El presidente dominicano Luis Abinader anunció que las escuelas en 10 provincias bajo alerta cerrarían el miércoles y jueves, mientras que el sector privado y público en esas regiones cerraría el miércoles por la tarde. Las autoridades también instaron a quienes viven en áreas propensas a inundaciones a buscar terrenos más altos antes de la tormenta.

Hay un aviso de huracán en efecto para el sur de Haití desde la frontera que comparte con la República Dominicana hasta Puerto Príncipe, mientras que Jamaica estaba bajo un aviso de tormenta tropical.

Se espera que Melissa se fortalezca hasta convertirse en huracán el jueves y se acerque a Jamaica y al suroeste de Haití más tarde esta semana. Las condiciones de huracán son posibles en el sur de Haití a partir del jueves por la noche, con condiciones de tormenta tropical posiblemente comenzando a afectar a Jamaica el jueves por la noche o el viernes, dijo el centro.

“Continúa habiendo una gran incertidumbre sobre si la tormenta amenazaría a Haití o Cuba, o si giraría más hacia el oeste al sur de Jamaica”, dijo el centro de huracanes. “Esto debe considerarse un pronóstico extremadamente incierto, y podrían ser necesarios cambios significativos”.

Se esperaban de 12 a 25 centímetros (de 5 a 10 pulgadas) de lluvia en el sur de Haití y el sur de República Dominicana hasta el viernes, con cantidades mayores en algunas áreas. También se esperaban varios centímetros en Jamaica, con cantidades menores previstas para las áreas del norte de La Española, Aruba y Puerto Rico.

Las lluvias causadas por Melissa complicaron el tráfico en la capital Santo Domingo y se cancelaron los juegos de la liga profesional de béisbol dominicana. En Haití, la gente se mostró preocupada por la posibilidad de inundaciones graves, que han devastado el país durante tormentas pasadas debido a la erosión generalizada.