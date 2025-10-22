Neoyorquinos se enfrentan a agentes de inmigración durante redada en Canal Street

Agentes federales caminan por Lafayette Street seguidos por manifestantes tras una redada de inmigración en Canal Street. Foto: AP / Jake Offenhartz

NUEVA YORK (AP) — Una redada migratoria contra vendedores en la famosa Canal Street de la ciudad de Nueva York se tornó caótica el martes, después de que un gran número de neoyorquinos molestos rodeó a los agentes federales e intentó evitar que abandonaran la zona, dejando como resultado a varias personas arrestadas e intensos enfrentamientos a lo largo de una concurrida vía de Manhattan.

La confrontación comenzó poco después de las 4 de la tarde, cuando los agentes federales se desplegaron por una sección de Chinatown que durante años ha sido un mercado informal de la ciudad en donde se venden copias de bolsos de diseñador, relojes, perfumes y productos electrónicos, entre otras cosas.

Un reportero de The Associated Press observó a decenas de agentes mientras realizaban uno de varios arrestos en la zona, deteniendo a un vendedor ambulante que, aparentemente, vendía fundas para celulares.

En respuesta, un grupo de manifestantes —muchos de los cuales parecían que se dirigían a casa después del trabajo— rodeó a los agentes e intentó impedir el paso de su vehículo mientras gritaban "Fuera el ICE de Nueva York" y pedían que los demás transeúntes que se unieran a ellos.

Los agentes, pertenecientes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales, intentaron despejar las calles, en algunos casos empujando a los manifestantes al suelo y amenazándolos con gas pimienta antes de detenerlos.

Mientras más neoyorquinos se unían a la refriega, algunos de los agentes federales se retiraron a pie, seguidos por manifestantes que los abucheaban y conductores que tocaban la bocina de sus vehículos. Más agentes federales, armados con equipo táctico y armas largas, también se presentaron en el lugar a bordo de un vehículo militar.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que los agentes llevaban a cabo un operativo en contra de vendedores de "productos falsificados".

"Durante este operativo, alborotadores que gritaban obscenidades se volvieron violentos y obstruyeron las labores de las fuerzas del orden, lo que incluyó impedir el paso de vehículos y agredir a los agentes", destacó.

Al menos una persona fue arrestada por agredir a un agente, dijo McLaughlin. No respondió a una solicitud sobre cuántos vendedores fueron detenidos.

La redada se llevó a cabo días después de que un influencer conservador compartió un video en la red social X en el que se podía ver a un grupo de hombres que vendían bolsos en las calles. El influencer pidió a la cuenta oficial del ICE que "revisara esta esquina".

Si bien las autoridades migratorias y manifestantes han protagonizado enfrentamientos en Los Ángeles y otras ciudades, este tipo de escenas han sido menos frecuentes en las calles de Nueva York, algo que el alcalde Eric Adams atribuye a su relación de trabajo con el gobierno del presidente Donald Trump.

Trump ha amenazado con enviar tropas federales a la ciudad en caso de que Zohran Mamdani, un socialista democrático, gana las elecciones dentro de dos semanas.

Un portavoz del FBI señaló el martes que agentes especiales se dirigían a la ciudad en respuesta a una solicitud del DHS para ayudar con "importantes operativos".

Adams destacó en un comunicado que la ciudad no tuvo participación en los operativos y que aún estaba recopilando detalles.

"Nuestra administración ha sido clara en que los neoyorquinos indocumentados que buscan el sueño americano no deberían ser atacados por las fuerzas del orden, y en su lugar se deberían enfocar los recursos en los criminales violentos", dijo.

Murad Awawdeh, presidente de la New York Immigration Coalition, emitió el martes un comunicado en el que acusó a la Casa Blanca de intentar crear un "violento espectáculo " en las calles de la ciudad.

"Este operativo no tuvo nada que ver con la seguridad pública y todo que ver con aterrorizar a las familias y comunidades inmigrantes", dijo.