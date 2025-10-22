ONU espera que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria a Palestina

GINEBRA (apro).-El Secretario General de la ONU, António Guterres aseguró que hará todo lo posible por escalar el nivel de ayuda humanitaria de la organización a la Franja de Gaza y que espera que Israel cumpla con sus obligaciones de acuerdo a el derecho internacional humanitario.

Dijo que “siempre ha defendido la libertad de prensa” que está bajo ataque en Estados Unidos por el presidente Donald Trump.

El miércoles, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un fallo considerado histórico pues advirtió a Israel que de acuerdo a sus obligaciones internacionales debe dejar el paso libre para la entrada de ayuda humanitaria que ha sido bloqueada desde hace más de cinco meses por el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Al ser cuestionado al respecto por periodistas en Ginebra Guterres opinó:

“Esta decisión llega en un momento en el que estamos haciendo todo lo posible para impulsar nuestra ayuda humanitaria en Gaza. Así que el impacto de esta decisión es decisivo para que podamos hacerlo al nivel necesario para la trágica situación en la que todavía se encuentra el pueblo de Gaza".

En México, el senador Gerardo Fernández Noroña dijo que había pedido licencia para ir a Palestina, sin embargo, no dejó claro si ya cuenta con visa para entrar a Israel que es necesaria para que cualquier persona, político, diplomático, médico o militar pueda entrar en los territorios ocupados por Israel como son Gaza y Cisjordania.

Por otra parte, Guterres al ser cuestionado por Proceso sobre la libertad de prensa que está bajo duros ataques del presidente estadunidense Donald Trump pues ha amenazado con enviar a prisión a periodistas y comediantes que lo critican, Guterres, expresidente de Portugal, simplemente contestó: “Yo siempre fui defensor de la libertad de prensa” .