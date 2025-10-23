Trump rompe negociaciones comerciales con Canadá... por un anuncio de TV

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump informó el jueves en redes sociales que pondrá fin a "todas las negociaciones comerciales" con Canadá debido a la transmisión reciente de anuncios televisivos en los que se manifiestan en contra de los aranceles de Estados Unidos, los cuales calificó como un "comportamiento atroz" con el fin de influir en las decisiones de los tribunales federales estadunidenses.

La publicación se produjo después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump.

"La Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado fraudulentamente un anuncio falso en el que Ronald Reagan habla negativamente sobre los aranceles. El anuncio era por 75 millones de dólares. Lo hicieron solo para interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos y otros tribunales.

The Government of Ontario just spent $75 million on a pro-trade/anti-tariff ad starring... Ronald Reagan. pic.twitter.com/uD5wJgZEzv — Scott Lincicome (@scottlincicome) October 15, 2025

"LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE EE. UU. Debido a su comportamiento atroz, se dan por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT", publicó el mandatario en Truth Social.

El presidente publicó el deslinde de la Fundación Ronald Reagan.

"La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan se enteró de que el Gobierno de Ontario, Canadá, creó una campaña publicitaria utilizando audio y vídeo selectivos del presidente Ronald Reagan pronunciando su 'Discurso de radio a la nación sobre comercio libre y justo', con fecha del 25 de abril de 1987. El anuncio tergiversa el discurso de radio presidencial, y el gobierno de Ontario no buscó ni recibió permiso para usar y editar los comentarios.

"La Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan está evaluando sus opciones legales en este asunto. Los invitamos a ver el video inédito del presidente Reagan en nuestro canal de YouTube".