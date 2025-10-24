EU impone sanciones al presidente de Colombia y a sus familiares por acusaciones de narcotráfico. Foto: AP

WASHINGTON (AP).- Este día, el gobierno de Trump impuso sanciones al presidente colombiano Gustavo Petro, a su familia y a un miembro de su gobierno por acusaciones de participación en el tráfico mundial de drogas, lo que aumentó drásticamente las tensiones con el líder izquierdista de uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Sudamérica.

El Departamento del Tesoro niveló las sanciones contra Petro; su esposa, Verónica del Socorro Alcocer García; su hijo, Nicolás Fernando Petro Burgos; y el ministro del Interior colombiano, Armando Alberto Benedetti.

Petro “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El presidente Trump está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.

La medida intensifica un creciente enfrentamiento entre el presidente republicano de Estados Unidos y el primer líder izquierdista de Colombia, en particular por los letales ataques estadunidenses contra supuestos barcos que transportaban drogas en aguas de Sudamérica.

Esta semana, la administración Trump amplió sus medidas represivas al océano Pacífico oriental, por donde se contrabandea gran parte de la cocaína procedente de los mayores productores mundiales, incluida Colombia. Y en una escalada de la potencia militar en la región, el ejército estadounidense enviará un portaaviones a aguas sudamericanas, anunció el Pentágono el viernes.

Petro responde 'nunca de rodillas'

Tras anunciarse las sanciones, Petro nombró a un abogado que, según él, lo representará en Estados Unidos.

“Combatir eficazmente el narcotráfico durante décadas me trae esta medida del gobierno de la sociedad a la que tanto ayudamos a frenar el consumo de cocaína”, escribió Petro en X. “Toda una paradoja, pero ni un paso atrás ni de rodillas”.

Las sanciones se esperaban después de que Trump dijera recientemente que recortaría la asistencia a Colombia e impondría aranceles a sus exportaciones, refiriéndose a Petro en las redes sociales en los últimos días como "un líder de drogas ilegales".

"Es un tipo que fabrica muchas drogas", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval el miércoles. "Más le vale que tenga cuidado, o tomaremos medidas muy severas contra él y su país".

El mes pasado, Estados Unidos agregó a Colombia, el principal receptor de asistencia estadunidense en la región, a una lista de naciones que no cooperan en la guerra contra las drogas por primera vez en casi 30 años.

Luego de que Trump lo acusara de tener vínculos con el narcotráfico, Petro dijo el miércoles que recurriría al sistema judicial estadounidense para defenderse.

“Frente a las calumnias que altos funcionarios han lanzado contra mí en suelo estadounidense, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en los tribunales de Estados Unidos”, escribió Petro en X sin nombrar a Trump, pero citando un informe periodístico sobre sus comentarios.

Un día antes, la política antidrogas de Petro fue el tema de una reunión entre él y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John T. McNamara. McNamara también se reunió el jueves con la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy.

Presidente colombiano defiende su política antidrogas

Petro ha defendido reiteradamente su política, que se aleja de un enfoque represivo y prioriza la concertación de acuerdos con los cultivadores de hoja de coca —la materia prima de la cocaína— para incentivarlos a cambiar a otros cultivos, perseguir a los principales capos de la droga y combatir el blanqueo de capitales. Ha afirmado que su gobierno ha logrado incautaciones récord de cocaína y ha cuestionado las cifras de la ONU que muestran un cultivo y una producción de cocaína récord.

La superficie dedicada al cultivo de coca casi se ha triplicado en la última década, alcanzando un récord de 253 mil hectáreas en 2023, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esto equivale aproximadamente al triple del tamaño de la ciudad de Nueva York.

La administración Trump ha aumentado el envío de barcos y aviones militares a América Latina para atacar a los traficantes acusados ??de canalizar drogas a Estados Unidos. Petro ha respondido a los ataques que han matado al menos a 43 personas desde que comenzaron el mes pasado, y los dos últimos apuntaron a buques en el Pacífico oriental, donde Colombia tiene una costa.

Petro ha tenido repetidos enfrentamientos con Trump este año. Inicialmente, rechazó los vuelos militares estadounidenses con migrantes deportados, lo que llevó a Trump a amenazar con aranceles. El Departamento de Estado anunció que revocaría la visa de Petro cuando asistiera a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, por haber ordenado a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Trump.