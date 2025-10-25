Ataques con misiles y drones rusos matan a 4 personas en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP).- Los ataques con misiles y drones rusos contra Ucrania durante la noche y el sábado mataron al menos a cuatro personas e hirieron a 20, dijeron las autoridades, y provocaron nuevos pedidos del presidente ucraniano para sistemas de defensa aérea occidentales.

En la capital, Kiev, dos personas murieron y 13 resultaron heridas en un ataque con misiles balísticos en la madrugada del sábado, informó la policía de Kiev.

En un edificio no residencial se produjo un incendio en un lugar, mientras que en otro sitio cayeron restos de misiles interceptados en una zona abierta, dañando ventanas de edificios cercanos, escribió el Servicio de Emergencias Estatales de Ucrania en la aplicación de mensajes Telegram.

“Explosiones en la capital. La ciudad está bajo ataque balístico”, escribió el alcalde Vitali Klitschko en Telegram durante el ataque.

Dos muertos en la región de Dnipropetrovsk

En la región de Dnipropetrovsk, dos personas murieron y siete resultaron heridas, dijo el gobernador regional interino Vladyslav Haivanenko, añadiendo que edificios de apartamentos y casas particulares resultaron dañados en los ataques.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que Rusia lanzó nueve misiles y 62 drones, de los cuales cuatro misiles y 50 drones fueron interceptados.

En Rusia, el Ministerio de Defensa dijo que sus defensas aéreas derribaron 121 drones ucranianos sobre Rusia durante la noche.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el sábado que tales ataques intensifican la necesidad de Ucrania de sistemas de defensa Patriot.

Precisamente por estos ataques, prestamos especial atención a los sistemas Patriot para proteger nuestras ciudades de este horror. Es fundamental que nuestros socios con la capacidad necesaria implementen lo que hemos discutido en los últimos días, escribió en inglés en X.

“Estados Unidos, Europa y los países del G7 pueden ayudar a garantizar que este tipo de ataques ya no amenacen vidas”, afirmó.

Los ucranianos se adaptan

Mientras las columnas de humo del ataque en Kiev se elevaban en el fondo, los ucranianos continuaban con sus compras en un popular mercado agrícola cercano sin obstáculos, habiéndose acostumbrado a los frecuentes ataques aéreos rusos.

No sabíamos que el ataque estaba aquí, pero incluso cuando lo supimos, vinimos. A pesar del ataque ruso, todavía hay mucha gente que necesita comer. Sabía que la gente vendría a comprar", dijo Halyna Stetsiura, de 54 años.

La vendedora de frutas y verduras llegó muy temprano en la mañana para preparar su puesto, mientras los ataques aún continuaban.

Serhi Lihus, apicultor de 53 años, dijo que se dirigía al mercado cuando oyó las explosiones. "Todavía estaba oscuro, eran aproximadamente las 6:30, todo estaba en llamas", dijo. Aun así, se presentó en el mercado a vender su miel.

Svitlana Shyshlovska, una clienta de 40 años, dijo que a pesar de la amenaza de ataques, “aún es necesario comprar comida para tener algo que comer y estos mercados no son una ocasión cotidiana”.

Impulso a las defensas aéreas

Zelenskyy espera que Ucrania pueda comprar 25 Patriots a Estados Unidos para fortalecer sus defensas aéreas, particularmente en las ciudades.

Zelenskyy instó el viernes a Estados Unidos a ampliar sus sanciones al petróleo ruso desde dos compañías a todo el sector, y pidió misiles de largo alcance para contraatacar a Rusia.

Zelenskyy estaba en Londres para conversar con dos docenas de líderes europeos que han prometido ayuda militar para proteger a su país de una futura agresión rusa si un alto el fuego detiene la guerra que dura más de tres años .

La reunión organizada por el primer ministro británico, Keir Starmer, tuvo como objetivo aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y dar impulso a las medidas recientes que incluyen una nueva ronda de sanciones de Estados Unidos y países europeos a los vitales ingresos de exportación de petróleo y gas de Rusia.

Las conversaciones también abordaron maneras de proteger la red eléctrica ucraniana de los ataques casi diarios de drones y misiles rusos ante la llegada del invierno, reforzar las defensas aéreas ucranianas y suministrar a Kiev misiles de mayor alcance capaces de alcanzar el interior de Rusia. Zelenski ha instado a Estados Unidos a enviar misiles Tomahawk, una idea que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha considerado.

Kirill Dmitriev, enviado de Putin para inversiones y cooperación económica, dijo el viernes que cree que Rusia, Estados Unidos y Ucrania estaban "bastante cerca de una solución diplomática" para poner fin a la guerra de tres años.

En declaraciones a CNN después de llegar a Washington para conversar con funcionarios estadounidenses, Dmitriev dijo que la cumbre planeada en Budapest entre Trump y Putin no había sido cancelada, pero que probablemente ocurriría más tarde.

Trump dijo el martes que su plan para una reunión rápida con Putin estaba en suspenso porque no quería que fuera una "pérdida de tiempo".

El sábado, a bordo del Air Force One camino a Malasia, el presidente estadounidense dijo que sólo reprogramaría la reunión si estaba seguro de que se lograra algún progreso.

"Tengo que estar seguro de que vamos a llegar a un acuerdo. No voy a perder el tiempo. Siempre he tenido una excelente relación con Vladimir Putin, pero esto ha sido muy decepcionante", dijo Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dejó claro en comentarios públicos el martes que Rusia se opone a un alto el fuego inmediato.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el viernes que Dmitriev, quien anunció su visita el día X, se reunirá con el enviado estadounidense Steve Witkoff. El funcionario habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hablar públicamente sobre la reunión privada.