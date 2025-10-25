La UE acusa a Meta y TikTok de incumplir las normas de transparencia

BRUSELAS (AP).- La Unión Europea dijo el viernes que Meta y TitTok habían incumplido sus obligaciones de transparencia luego de una investigación que podría resultar en miles de millones de dólares en multas.

La investigación encontró que ambas compañías habían violado la Ley de Servicios Digitales, el pionero libro de reglas digitales de la UE que impone un conjunto de requisitos estrictos diseñados para mantener seguros a los usuarios de Internet en línea, incluyendo facilitar la denuncia de productos falsificados o inseguros o marcar contenido dañino o ilegal como discursos de odio, así como la prohibición de anuncios dirigidos a niños.

“Nos aseguramos de que las plataformas rindan cuentas de sus servicios, tal como lo garantiza la legislación de la UE, ante los usuarios y la sociedad”, declaró Henna Virkunnen, vicepresidenta ejecutiva de la UE para la soberanía tecnológica, la seguridad y la democracia, en una publicación en X. “Nuestras democracias se basan en la confianza. Esto significa que las plataformas deben empoderar a los usuarios, respetar sus derechos y abrir sus sistemas al escrutinio. La DSA convierte esto en una obligación, no en una opción”.

El bloque de 27 naciones inició investigaciones en 2024 sobre Meta y TikTok. Descubrieron que las empresas no permitían a los investigadores acceder fácilmente a los datos. También descubrieron que Instagram y Facebook de Meta no facilitaban a los usuarios denunciar contenido ilegal ni impugnar eficazmente las decisiones de moderación.

"Permitir a los investigadores acceder a los datos de las plataformas es una obligación esencial de transparencia bajo la DSA, ya que proporciona un escrutinio público sobre el posible impacto de las plataformas en nuestra salud física y mental", según un comunicado de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE. La investigación descubrió que tanto Facebook como Instagram implementaron "patrones oscuros" o diseños de interfaz engañosos para su protocolo de denuncia de contenido malicioso como abuso sexual infantil o contenido terrorista. Esto condujo a una especie de ofuscación, y la Comisión afirmó que era "confuso y disuasorio" y "por lo tanto, podría ser ineficaz".

El portavoz de Meta, Ben Walters, afirmó que la empresa discrepa de las conclusiones, pero que seguirá negociando con la UE su cumplimiento. “Hemos introducido cambios en nuestras opciones de denuncia de contenido, el proceso de apelación y las herramientas de acceso a datos desde la entrada en vigor de la DSA y confiamos en que estas soluciones se ajusten a lo que exige la legislación de la UE”, declaró. TikTok anunció el viernes que revisaría las conclusiones, pero señaló que las obligaciones de transparencia de la DSA entran en conflicto con las estrictas normas de privacidad de la UE , el Reglamento General de Protección de Datos. «Si no es posible cumplir plenamente con ambas, instamos a los reguladores a que aclaren cómo deben conciliarse estas obligaciones», declaró Paolo Ganino, portavoz de TikTok.

Meta y TikTok ya pueden presentar una respuesta a la investigación. En última instancia, la UE podría multar a las empresas con hasta el 6 % de sus beneficios anuales, lo que podría ascender a miles de millones.