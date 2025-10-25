Melissa se acerca a categoría de huracán y dejará lluvias torrenciales en el Caribe

Dos personas caminan por una calle anegada a causa de las lluvias que dejó la tormenta tropical Melissa en Santo Domingo, República Dominicana, el 24 de octubre de 2025. Foto: AP Foto/Ricardo Hernández

KINGSTON, Jamaica (AP) — Se espera que la tormenta tropical Melissa se intensifique hasta convertirse en un huracán este sábado, mientras los meteorólogos advertían sobre precipitaciones torrenciales e inundaciones y deslaves que podrían ser peligrosos en el norte del Caribe, con una sorprendente previsión de 89 centímetros de lluvia en el suroeste de Haití.

El errático meteoro, que avanza lento, se ha cobrado la vida de al menos tres personas en Haití y de una cuarta en República Dominicana, donde además hay un desaparecido.

Se prevén que las lluvias dejen hasta 64 centímetros de agua en Jamaica y en las regiones del sur de Haití y Dominicana hasta el lunes, con la posibilidad de hasta 89 centímetros en la península haitiana de Tiburón, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

"Si se produjeran esas lluvias, estaríamos hablando de inundaciones potencialmente catastróficas", indicó Jamie Rhome, subdirector del centro.

Melissa se encontraba a unos 290 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y a unos 390 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Tenía vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros/hora (65 millas por hora) y avanzaba en dirección noroeste a 6 km/h (3 mph), de acuerdo con el NHC.

Se emitió una alerta de huracán y otra por tormenta tropical para Jamaica y la península suroccidental de Haití.

Se prevé que el vórtice de Melissa se acerque o pase sobre Jamaica a principios de la próxima semana, indicaron los meteorólogos.

Esperan que Melissa se convirtiera en un huracán de categoría 3 o superior el domingo y podría alcanzar la categoría 4 a primera hora del lunes, de acuerdo con meteorólogos estadunidenses.

La previsión apunta que el meteoro podría golpear el este de Cuba en la madrugada del miércoles, donde podría arrojar hasta 30 centímetros de agua en algunas zonas.

El Departamento de Meteorología de Bahamas dijo que Melissa podría dejar condiciones de tormenta tropical o de huracán en las islas del sureste y el centro del país, además de en Turcas y Caicos a principios de la próxima semana.

Las autoridades de Jamaica advirtieron que todos los aeropuertos cerrarán en el plazo de 24 horas si se emite una alerta de huracán. Se han habilitado más de 650 refugios.

Los almacenes de la isla estaban bien abastecidos y se han preparado miles de paquetes de alimentos para su rápida distribución si fuera necesario, agregaron.

“Pido a los jamaicanos que se tomen en serio esta amenaza climática", afirmó el primer ministro del país, Andrew Holness. "Tomen todas las medidas para protegerse”.

Melissa ha causado daños en casi 200 hogares en República Dominicana y cortes en el suministro de agua que afectaron a más de medio millón de clientes. También derribó árboles y semáforos, provocó un par de pequeños deslaves y dejó a más de dos docenas de comunidades aisladas por las inundaciones.

Melissa es la 13 tormenta nombrada de la temporada de huracanes del Atlántico, que va desde el 1 de junio al 30 de noviembre.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos había pronosticado una temporada con más actividad de lo habitual, con entre 13 y 18 tormentas con nombre.