Detienen a hombre tras video viral sobre intento de violación en tren de París

PARÍS (AP) — Un hombre fue arrestado esta semana en relación con el intento de violación de una mujer en un tren cerca de París luego que un video del incidente se volviera viral en las redes sociales, informaron autoridades judiciales.

La fiscalía de Creteil afirmó a The Associated Press el domingo que el sospechoso fue detenido el viernes como parte de la investigación.

El incidente ha reavivado el debate sobre las agresiones sexuales en el transporte público en Francia, que han ido en aumento en los últimos años.

Una mujer brasileña de 26 años fue supuestamente agredida por un hombre a principios de este mes en un tren de un suburbio de París. El ataque se registró por la mañana en un vagón casi vacío.

Medios franceses señalaron que la mujer dijo que fue agredida sexualmente, abofeteada y mordida. Otro pasajero intervino con prontitud y comenzó a grabar la situación con su teléfono móvil cuando el hombre huía. El video fue compartido posteriormente en las redes sociales.

Según un informe reciente del gobierno, el número de víctimas de agresión sexual en el transporte público ha aumentado un 86% desde 2016.