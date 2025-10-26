La aerolínea estatal Pakistan International Airlines reanuda vuelos a Reino Unido tras cinco años de prohibición

ISLAMABAD (AP).- La aerolínea estatal Pakistan International Airlines reanudó el sábado sus vuelos al Reino Unido por primera vez en cinco años tras el levantamiento de una prohibición impuesta por un escándalo de licencias de piloto falsas.

La aerolínea enfrentó una prohibición tanto del Reino Unido como de la Unión Europea en junio de 2020 después de un accidente mortal en Karachi que mató a casi 100 personas y posteriores revelaciones de pilotos con licencias falsas.

La prohibición europea se levantó en noviembre de 2024 después de extensas auditorías de seguridad, allanando el camino para que PIA restableciera las rutas suspendidas en enero de este año.

El primer vuelo del Boeing 777 desde Islamabad a Manchester el sábado marcó el regreso de PIA luego de meses de inspecciones y reformas que restauraron la confianza de Gran Bretaña en el sistema de aviación de Pakistán.

"El vuelo a Manchester es un comienzo notable, pero estamos firmemente decididos a iniciar vuelos a Londres y Birmingham a continuación", dijo el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, en una ceremonia celebrada en el Aeropuerto Internacional de Islamabad.

Asif dijo en un discurso televisado que los vuelos eran esenciales para los más de 1,4 millones de paquistaníes en Gran Bretaña y Europa, y señaló que las remesas que envían eran la columna vertebral de la economía de Pakistán.

“Ofrecerles vuelos directos es un deber moral y nacional”, afirmó. “Estos servicios les ahorrarán tiempo, les ofrecerán tarifas razonables y les proporcionarán conexiones aéreas directas a su país de origen”.

El Alto Comisionado de Pakistán en el Reino Unido, Mohammad Faisal, saludó el relanzamiento como un gran paso adelante para los lazos económicos y culturales entre las dos naciones.

“Este hito traerá importantes beneficios económicos, generará ingresos sustanciales, impulsará el comercio y el turismo y ampliará el movimiento de personas y mercancías”, dijo en un evento reciente en Londres.