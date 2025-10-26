Putin afirma que Rusia aprobó un nuevo misil con capacidad nuclear

MOSCÚ (AP).- Rusia probó un nuevo misil de crucero con capacidad y propulsión nuclear, capaz de confundir las defensas existentes, acercándose cada vez más a desplegarlo en su ejército, dijo el presidente Vladimir Putin en comentarios publicados este día.

El anuncio, que se produjo tras años de pruebas del misil Burevestnik, forma parte de un mensaje nuclear del Kremlin, que ha resistido la presión occidental para un alto el fuego en Ucrania y ha advertido enérgicamente a Estados Unidos y otros aliados de la OTAN contra la sanción de ataques en el interior de Rusia con armas occidentales de mayor alcance.

Un video publicado por el Kremlin mostró a Putin, vestido con uniforme de camuflaje, recibiendo un informe del general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de Rusia, quien le dijo al líder ruso que el Burevestnik cubrió 14.000 kilómetros en una prueba clave el martes.

Gerasimov dijo que el Burevestnik, o petrel de tormenta en ruso, pasó 15 horas en el aire con energía nuclear, y agregó que "ese no es el límite".

Se sabe poco sobre el Burevestnik, cuyo nombre en código fue Skyfall por la OTAN, y muchos expertos occidentales se han mostrado escépticos al respecto, señalando que un motor nuclear podría ser muy poco confiable.

Cuando Putin reveló por primera vez que Rusia estaba trabajando en el arma en su discurso sobre el estado de la nación de 2018, afirmó que tendría un alcance ilimitado, lo que le permitiría dar la vuelta al mundo sin ser detectada por los sistemas de defensa contra misiles.

Muchos observadores argumentan que un misil de estas características podría ser difícil de manejar y representar una amenaza ambiental. Estados Unidos y la Unión Soviética trabajaron en misiles de propulsión nuclear durante la Guerra Fría, pero finalmente abandonaron los proyectos por considerarlos demasiado peligrosos.

Según se informa, el Burevestnik sufrió una explosión en agosto de 2019 durante pruebas en un campo de tiro de la marina en el Mar Blanco, lo que mató a cinco ingenieros nucleares y dos miembros del servicio y provocó un breve aumento de radiactividad que alimentó los temores en una ciudad cercana.

Los funcionarios rusos nunca identificaron el arma involucrada, pero Estados Unidos dijo que era el Burevestnik.

“Necesitamos determinar los posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para desplegar estas armas en nuestras fuerzas armadas”, dijo Putin a Gerasimov.

El líder ruso también afirmó que era invulnerable a las defensas de misiles actuales y futuras, debido a su alcance casi ilimitado y su trayectoria de vuelo impredecible.

Kirill Dmitriev, un alto asesor de Putin que estaba en Estados Unidos cuando apareció el video, dijo que su delegación informó a sus colegas estadounidenses sobre las "pruebas exitosas" del Burevestnik, que según él era una "clase absolutamente nueva" de arma.

A principios de esta semana, Putin dirigió ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, que incluyeron prácticas de lanzamiento de misiles. El ejercicio tuvo lugar tras la suspensión de su cumbre sobre Ucrania con el presidente estadounidense, Donald Trump.

El Kremlin afirmó que las maniobras involucraron a todos los componentes de la tríada nuclear de Moscú, incluyendo misiles balísticos intercontinentales que se probaron desde instalaciones de lanzamiento en el noroeste de Rusia y un submarino en el mar de Barents. Los ejercicios también involucraron el lanzamiento de misiles de crucero de largo alcance por parte de bombarderos estratégicos Tu-95.

El ejercicio puso a prueba las habilidades de las estructuras de mando militar, dijo el Kremlin en un comunicado el miércoles.