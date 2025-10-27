Presidente de Camerún, el presidente más anciano del mundo, es declarado ganador de elecciones

Partidarios del candidato presidencial Issa Tchiroma protestan en las calles de Garoua, Camerún, el domingo 26 de octubre de 2025. Foto: AP

YAUNDÉ, Camerún (AP) — El máximo tribunal de Camerún declaró el lunes al actual presidente, Paul Biya, el mandatario más anciano del mundo, como ganador de las elecciones del 12 de octubre. Al menos cuatro manifestantes murieron durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Camerún antes del anuncio del lunes, mientras los simpatizantes de la oposición se reunían para exigir resultados creíbles.

Biya, de 92 años, gobierna la nación centroafricana desde 1982. El Consejo Constitucional dijo que recibió el 53.66% de los votos, mientras que su exaliado convertido en retador, Issa Tchiroma Bakary, obtuvo el 35.19%.

Los cuatro manifestantes fueron abatidos en Douala, la capital económica, el domingo, cuando cientos de personas tomaron las calles en diferentes ciudades. Tchiroma había reclamado la victoria días antes del anuncio del lunes, citando resultados que, según él, fueron recopilados por su partido. Biya desestimó la afirmación.

Según Samuel Dieudonne Ivaha Diboua, gobernador de la Región del Litoral que incluye el centro económico de Douala, varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos por manifestantes. Dijo que al menos 105 manifestantes fueron arrestados.

Videos en línea mostraron a manifestantes enfrentándose a las fuerzas de seguridad, quienes lanzaron gases lacrimógenos e intentaron dispersar a los manifestantes que bloqueaban las principales carreteras en Douala y otras ciudades, incluidas Garoua y Maroua en el norte.

Docenas de simpatizantes de la oposición, activistas y líderes ya han sido arrestados en los últimos días. El Ministro de Administración Territorial de Camerún, Paul Atanga Nji, declaró el sábado que el gobierno arrestó a varias personas que planeaban ataques violentos.

Las tensiones iban en aumento antes de las elecciones en Camerún, un país de casi 30 millones de habitantes. La decisión de Biya de buscar la reelección enfureció a la juventud del país y a la oposición, que lo ha acusado de tener un papel en la descalificación de su rival más fuerte y de usar la maquinaria estatal para manipular las elecciones a su favor.

“Estoy dispuesto a arriesgar mi vida para defender mi voto. Voté por Tchiroma porque quiero un cambio”, indicó un manifestante, Oumarou Bouba, comerciante de 27 años en la ciudad norteña de Maroua.

Biya ha gobernado Camerún por más tiempo del que la mayoría de sus ciudadanos han estado vivos. Más del 70% de la población del país tiene menos de 35 años. Las elecciones han sido el último ejemplo dramático de la tensión entre la juventud africana y los muchos líderes envejecidos del continente.

Llegó al poder en 1982 tras la renuncia del primer presidente de Camerún y ha gobernado el país desde entonces, beneficiándose más tarde de una enmienda constitucional que abolió los límites a los períodos presidenciales.

La salud de Biya ha sido rutinariamente un tema de especulación, ya que pasa la mayor parte de su tiempo en Europa, dejando la gobernanza a funcionarios clave del partido y miembros de la familia.

Los críticos acusan a Biya de llevar a Camerún a un período de crisis y conflicto. En los últimos años, el país ha enfrentado ataques de militantes de Boko Haram en el norte y una insurgencia secesionista en las regiones de habla inglesa del noroeste y suroeste del país.

Esa crisis, desencadenada por los intentos del gobierno de imponer el francés en las escuelas y tribunales de habla inglesa, ha matado a casi 7.000 personas, desplazado a más de un millón internamente y enviado a miles huyendo a la vecina Nigeria.

A pesar de que Camerún es un país productor de petróleo que experimenta un modesto crecimiento económico, los jóvenes denuncian que la economía solo beneficia a las élites. Según datos del Banco Mundial, la tasa de desempleo es del 3,5%, pero el 57% de la fuerza laboral de entre 18 y 35 años trabaja en empleos informales.