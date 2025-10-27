Trump descarta presentarse a la Vicepresidencia en 2028 para seguir en la Casa Blanca al finalizar su mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del Air Force One en ruta a Japón desde Malasia . Foto: AP

MADRID, (EUROPA PRESS) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que no se presentaría al puesto de vicepresidente en las elecciones de 2028, algo sugerido por alguno de sus seguidores para saltarse el límite de dos mandatos establecido en la Constitución estadounidense y permanecer en la Casa Blanca.

"Estaría autorizado a ello", dijo el mandatario, quien sin embargo ha recalcado que "no lo haría", dado que "es demasiado forzado". "Creo que a la gente no le gustaría eso. Es demasiado forzado, no estaría bien", afirmó a bordo del Air Force One en ruta a Japón desde Malasia, en el marco de su gira oficial en Asia.

Trump, quien sirvió un primer mandato entre 2017 y 2021 y ahora se encuentra en el segundo desde enero de 2025, ha dejado caer en varias ocasiones que sus seguidores le piden que se presente a un tercer mandato, algo que aliados suyos como Steve Bannon han dicho que podría ser parte de un plan que están preparando para que concurra a los comicios de 2028.

Bannon, antiguo asesor de Trump y uno de los ideólogos del movimiento Make America Great Again (MAGA) afirmó la semana pasada en una entrevista a 'The Economist' que "hay un plan" para que el mandatario siga en la Casa Blanca. "Va a lograr un tercer mandato. Trump será presidente en 2028 y la gente tendrá que hacerse a la idea", subrayó.

Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca dijo este lunes que "no ha pensado en ello", si bien ha reseñado que cuenta con "las mejores cifras en los sondeos" que ha tenido "nunca". Además, ha dicho que el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, son "geniales" y podrían ser buenos candidatos a las presidenciales.