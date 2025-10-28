Netanyahu ordena al Ejército retomar "de inmediato" ataques contra Gaza tras violaciones de Hamás

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó este martes al Ejército que retome los ataques contra la Franja de Gaza tras denunciar violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Su decisión llega poco después de que las tropas israelíes fueran supuestamente atacadas en el sur del enclave palestino, y en medio de las polémicas relacionadas con la devolución por parte de Hamás de los cuerpos de los rehenes.