Hace cinco años un antiguo ladrón alertó sobre fallas de seguridad en el Louvre: "son pan comido"

PARÍS (AP) — Días después de que ladrones necesitaran apenas minutos para robar ocho piezas de las joyas de la corona francesa en el Louvre, un antiguo ladrón de bancos dice que advirtió a un funcionario del museo sobre las debilidades evidentes, incluyendo vitrinas de joyas junto a ventanas a pie de calle que eran "pan comido" para atracar.

David Desclos habla como lo que fue: un profesional que sabía cómo silenciar alarmas. En una entrevista con The Associated Press el martes, justo afuera de la pirámide de vidrio del museo diseñada por I.M. Pei, el ladrón reformado dijo que señaló las ventanas de la galería y las vitrinas cercanas hace años, después de que el Louvre lo invitara a la Galería de Apolo para opinar en su podcast interno de 2020 sobre un histórico robo de 1792.

"¿Has visto esas ventanas? Son pan comido. Puedes imaginar cualquier cosa: personas disfrazadas, deslizándose por las ventanas", dijo, recordando que le dijo a un alto funcionario involucrado en la producción del pódcast del Louvre —no al director del museo— sobre el riesgo. "Por las ventanas —incluso desde los techos— hay muchas formas de entrar".

Luego vino el robo del domingo. Las autoridades dicen que dos ladrones con chaquetas fluorescentes rompieron una ventana de la Galería de Apolo y usaron herramientas eléctricas para abrir las vitrinas. Ocho piezas de joyas de la corona —valoradas en algunos informes en más de 100 millones de dólares— desaparecieron en minutos. Una novena pieza, la corona con incrustaciones de diamantes de la Emperatriz Eugenia, fue encontrada en el suelo fuera del museo, dañada pero recuperable. Dos sospechosos han sido arrestados; otros siguen prófugos.

"Exactamente lo que había predicho", dijo Desclos. "Vinieron por las ventanas... vinieron, tomaron y se fueron".

El momento, argumenta, fue parte del truco. "Hazlo a plena luz del día, a la hora de apertura —eso desactiva la primera capa de alarma... Sabes que tienes de cinco a siete minutos antes de que llegue la policía".

Un robo con rotura de vidrios es una coreografía, dice: ensayo, un cronómetro, memoria muscular.

¿Eran las vitrinas un punto débil?

Alto en su lista de puntos débiles está una renovación de 2019 de las vitrinas de la Galería de Apolo. Desclos —quien tiene el cabello peinado hacia atrás y una gran personalidad — dice que las vitrinas más antiguas estaban diseñadas para que, en un ataque, los tesoros pudieran estar a salvo; las más nuevas sin esa característica dejaron los artefactos vulnerables.

Como él lo expresó: "Es incomprensible que cambiaran las vitrinas para dejar las joyas al alcance de la mano. Estás facilitando las cosas para los ladrones".

El Louvre ha rechazado tales críticas, diciendo que las vitrinas más nuevas son más seguras y cumplen con los estándares modernos.

Y luego había un punto débil evidente. "Cuando vi esa ventana específica, pensé: están locos".

Desclos dice que planteó esas preocupaciones al funcionario del Louvre después de la grabación del pódcast y evitó detallar las vulnerabilidades al aire.

"No podía decir en el pódcast, 'Vayan a robar'. Eso habría dado la idea a muchos otros", dijo a AP.

El Louvre no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. AP ha escuchado el pódcast y verificado la presencia de Desclos en él, pero no puede verificar de momento su relato de advertir a un funcionario del museo.

Un exconvicto con una historia colorida

Si el mensajero suena improbable, también lo hace su currículum. Creció en Caen, Normandía, comenzó robando comida de niño, pasó a grandes almacenes y bancos, y se especializó en neutralizar sistemas de alarma. A finales de la década de 1990, dice que él y sus cómplices pasaron meses cavando a través de las alcantarillas de la ciudad para llegar a la bóveda de un banco Société Générale en Navidad.

Increíblemente, Desclos se ha reinventado como comediante de stand-up, presentando un espectáculo basado en su pasado.

Desclos enfatiza que, a pesar de su notoria carrera anterior, no tiene pistas sobre la famosa brecha en el museo.

Revisión de seguridad en los museos de París

El escrutinio del robo va en aumento. El miércoles el jefe de policía de París, Patrice Faure, reconoció importantes brechas en la seguridad del Louvre. Señaló que sus viejos sistemas y las lentas reparaciones hicieron endeble al museo.

“No se ha dado un paso tecnológico”, señaló, destacando que partes de la red de video aún son analógicas, produciendo imágenes de menor calidad que son lentas de compartir en tiempo real.

Las tensiones del Louvre han sido visibles durante meses. En junio, una huelga espontánea del personal —incluido el personal de seguridad— obligó al museo a cerrar mientras los trabajadores protestaban por las multitudes inmanejables, la falta crónica de personal y lo que un representante sindical llamó condiciones "insostenibles", dejando a miles de visitantes con boletos bajo la pirámide de Pei.

En cuanto a la vida posterior del botín, Desclos descartó rápidamente el glamour. "Hay un 90—95% de probabilidad de que las joyas sean desmanteladas", dijo.

Su prescripción es contundente: guardar los originales en bóvedas; mostrar réplicas. "Las verdaderas deberían estar en el Banco de Francia", dijo. Los medios franceses informan que después del robo, las piezas restantes de las joyas de la corona fueron trasladadas a las profundas bóvedas del banco central, cerca de las seguras reservas nacionales de oro y los cuadernos de Leonardo da Vinci.

"Deberían haber escuchado", dijo Desclos.