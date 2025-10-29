Retiran de forma urgente una marca de queso por contaminación con E. coli

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La empresa Twin Sisters Creamery retiró de forma voluntaria varios lotes de sus quesos tras confirmarse la presencia de la bacteria Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC), según comunicó la Food and Drug Administration (FDA).

La medida incluye cuatro productos elaborados con leche cruda sin pasteurizar: Whatcom Blue, Farmhouse, Peppercorn y Mustard Seed. Los lotes fueron distribuidos entre el 27 de julio y el 22 de octubre de 2025 en los estados de Washington y Oregón.

Casos confirmados y distribución

De acuerdo con lo informado por la FDA el el 26 de octubre de 2025 y el Departamento de Agricultura del Estado de Washington (WSDA), se identificaron tres casos de infección por E. coli O103 relacionados con el consumo de los quesos: dos en Washington y uno en Oregón. El medio Fast Company informó que las investigaciones oficiales también detectaron un caso de hospitalización por complicaciones asociadas.

Los productos afectados se comercializaron principalmente en tiendas minoristas y mercados locales. Sin embargo, la empresa distribuidora Peterson Company reenvasó piezas más pequeñas de entre 5 y 6 onzas y las vendió también en Colorado, Idaho, Oregón y Washington, según documentos publicados por la FDA.

El queso se elaboró con leche cruda y fue añejado durante al menos 60 días antes de su venta. Las autoridades señalaron que, pese a los procesos de maduración, el producto dio positivo a la presencia de E. coli productora de toxina Shiga, lo que motivó su retiro inmediato del mercado.

Qué productos se retiran

Los lotes incluidos en el retiro son:

Whatcom Blue (250527B, 250610B, 250618B, 250624B)

Farmhouse Cheese (250603F, 250616B)

Peppercorn (250603P)

Mustard Seed (250616M)

Todos corresponden a ruedas de queso de aproximadamente 1.1 kilogramos (2.5 libras).

Las autoridades sanitarias advirtieron que algunos lotes pudieron haber sido reenvasados o vendidos en fracciones más pequeñas, por lo que los consumidores deben revisar la etiqueta o consultar en el punto de compra.

Riesgos para la salud

La infección por E. coli productora de toxina Shiga puede provocar cólicos abdominales, diarrea y, en algunos casos, síndrome urémico hemolítico, una complicación que puede afectar los riñones.

La FDA indicó que las personas infectadas suelen presentar síntomas entre tres y cuatro días después de consumir el producto contaminado.

El medio especializado EatingWell confirmó que, hasta el momento, se reporta una persona hospitalizada en relación con el brote.

Recomendaciones para consumidores

Las autoridades sanitarias recomiendan:

No consumir los productos de los lotes afectados.

Desecharlos o devolverlos al punto de compra.

Desinfectar refrigeradores y utensilios que hayan estado en contacto con el producto.

Acudir al médico si se presentan síntomas gastrointestinales tras consumir el queso.

Contexto de otras alertas por E. coli en queso

El retiro de Twin Sisters Creamery se suma a una serie de advertencias internacionales sobre productos lácteos contaminados con E. coli.

En España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) emitió una alerta el 17 de octubre de 2025 por la detección de E. coli y Listeria monocytogenes en un queso de cabra de la marca Suerte Ampanera.

En Irlanda, la Food Safety Authority of Ireland (FSAI) también reportó el retiro de tres tipos de queso por presencia simultánea de E. coli y Listeria, según publicó The Sun Ireland.

El medio especializado Food Safety News indicó que las autoridades estadounidenses mantienen un monitoreo activo para evitar que los quesos contaminados se distribuyan en otros estados o países. AllRecipes y Newsweek también confirmaron que el retiro se mantiene limitado, por ahora, al territorio estadounidense.

La FDA y el WSDA continúan con la investigación para determinar el origen de la contaminación y verificar si otros productos elaborados en las mismas instalaciones presentan riesgos.

La empresa Twin Sisters Creamery colabora con las autoridades y comunicó que ha detenido la producción mientras se realizan los análisis correspondientes.

El organismo estadounidense informó que actualizará los resultados de la investigación en su portal de seguridad alimentaria conforme se obtengan más datos. Hasta la fecha, no se ha reportado ninguna muerte vinculada al brote.