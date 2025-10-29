Se derrumba edificio de 7 pisos; hay dos personas muertas

Bomberos y rescatistas buscan a personas atrapadas entre los restos de un edificio residencial que se vino abajo en Gebze, Turquía, el 29 de octubre de 2025. Foto: AP

ESTAMBUL (AP) — Un edificio residencial de siete pisos se derrumbó en la madrugada del miércoles en la ciudad de Gebze, en el noroeste de Turquía, matando a dos personas y dejando a otras tres atrapadas bajo los escombros, informaron funcionarios y medios estatales.

El gobernador de Gebze, Ilhami Aktas, dijo que los cinco pertenecían a una misma familia. El canal de noticias estatal TRT los identificó como un hombre de 43 años, una mujer de 37 años y sus tres hijos. El informe también indicó que 627 rescatistas fueron desplegados en el lugar.

Los rescatistas recuperaron el cuerpo de Muhammed Emir Bilir, de 12 años, pero el otro cuerpo no fue identificado al momento, según TRT.

Mientras que la agencia noticiosa estatal Anadolu informó que la causa del derrumbe se desconocía, el alcalde de Gebze, Zinnur Büyükgöz, sugirió a la prensa local que el colapso podría estar relacionado con las obras de construcción del metro cerca.

Gebze se encuentra en la falla del norte de Anatolia y fue uno de los lugares más afectados por el sismo de magnitud 7,6 de 1999, que se estima que causó un total de 18.000 muertos.

Los expertos han advertido durante mucho tiempo que la falta de aplicación de códigos de construcción modernos en Turquía representa riesgos significativos en áreas propensas a terremotos.

En enero, el colapso de un edificio de cuatro pisos en Konya provocó dos muertes. Los comerciantes que alquilaban la planta baja están actualmente en juicio para determinar si retiraron columnas de soporte para tener más espacio, una práctica común a pesar de las severas penas. Podrían enfrentar hasta 22 años de prisión si son condenados.