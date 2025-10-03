Balin Miller, famoso escalador, murió tras caerse de un acantilado mientras transmitía en vivo

LOS ÁNGELES (AP).- Un popular escalador de Alaska cayó y murió desde El Capitán del Parque Nacional de Yosemite, lo que marca la tercera muerte en el parque este verano.

Balin Miller, de 23 años, murió el miércoles en un accidente de escalada, confirmó su madre Jeanine Girard-Moorman.

“Ha escalado desde niño”, dijo. “Su pasión era simplemente escalar. Le encantaba escalar y nunca se trató de dinero ni fama”.

La muerte se produce el primer día del cierre del gobierno federal, que dejó los parques nacionales abiertos en general, con operaciones limitadas y centros de visitantes cerrados, según el Servicio de Parques Nacionales. El servicio de parques indicó en un comunicado que están investigando el incidente y que los guardabosques y el personal de emergencia respondieron de inmediato.

El Capitán es una de las características más impactantes del Parque Nacional de Yosemite, una enorme pared de granito de aproximadamente 915 metros que atrae a escaladores de grandes paredes de todo el mundo. Alex Honnold completó la primera escalada en solitario libre de El Capitán en 2017 para el documental "Free Solo".

Muchos publicaron homenajes a Miller en las redes sociales, diciendo que lo habían visto escalar en una transmisión en vivo de TikTok durante dos días antes de su muerte y refiriéndose a él como "el chico de la tienda naranja" debido a su distintiva configuración del campamento.

A principios de este año, un joven de 18 años de Texas murió en el parque mientras practicaba solo integral, o escalada sin cuerda, en una formación diferente. En agosto, una mujer de 29 años murió tras ser golpeada en la cabeza por la rama de un árbol grande mientras practicaba senderismo.

Aunque aún no se sabe con certeza qué sucedió, su hermano mayor, Dylan Miller, dijo que Balin estaba escalando en solitario (una forma de escalar solo, protegido por una cuerda) en una ruta de 730 metros llamada Mar de los Sueños. Ya había terminado la escalada y estaba recogiendo su último equipo cuando probablemente rapeló desde el extremo de su cuerda, dijo Dylan.

Miller era un escalador consumado que ya había ganado atención internacional por lograr el primer ascenso en solitario de la Slovak Direct del Monte McKinley, una ruta técnicamente difícil que le llevó 56 horas completar, según publicó en su Instagram en junio.

Creció escalando en Alaska con su hermano y su padre, quien también era escalador. Aunque Dylan tardó un poco más en enamorarse del deporte, su hermano menor lo atrapó al instante.

"Dijo que se sentía más vivo cuando escalaba", dijo Dylan Miller. "Soy su hermano mayor, pero él fue mi mentor".

Este año, Balin Miller también había pasado semanas escalando en solitario en la Patagonia y las Montañas Rocosas canadienses, marcando como favorita una escalada en hielo notoriamente difícil llamada Reality Bath, que no se había repetido en 37 años, según la revista Climbing.

"Probablemente haya tenido uno de los últimos seis meses de escalada más impresionantes que pueda recordar", dijo Clint Helander, un alpinista de Alaska, al Anchorage Daily News.

Pero este último viaje a Yosemite no se suponía que fuera una escalada difícil. Miller había llegado dos semanas antes para escalar y disfrutar de la belleza y la soledad del parque antes que el resto de su familia, que planeaba reunirse allí.

Más que un escalador, amaba a los animales y era divertido, amable y lleno de vida, dijo su madre.

A menudo escalaba con una franja de pecas brillantes en los pómulos, y lo describió en una entrevista para la revista Climbing como "un guerrero que se maquilla antes de entrar en batalla".