EU ataca embarcación de Venezuela y mata a cuatro presuntos narcoterroristas

El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth se dirige a altos mandos militares en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, el martes 30 de septiembre de 2025 en Quantico, Virginia. Foto: Andrew Harnik/Pool vía AP

WASHINGTON (apro) .- Peter Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, anunció que el Comando Sur eliminó otro navío procedente de Venezuela sobre aguas internacionales y eliminó a cuatro presuntos narcoterroristas que pretendían trasegar drogas a la Unión Americana.

“Temprano esta mañana, cumpliendo órdenes del presidente (Donald) Trump, dirigí un ataque letal y cinético sobre una embarcación asociada con una organización designada como terrorista, esto el área de responsabilidad del Comando Sur”, informó Hegseth.

Por medio de su cuenta personal en la plataforma de X, el secretario de Guerra subrayó: “Cuatro narco terroristas a bordo del navío fueron asesinados en el ataque, ningún elemento de las fuerzas de Estados Unidos salió herido en esta operación”.

Este ataque es el cuarto, en poco más de un mes, que el Pentágono lleva a cabo en contra de presuntas embarcaciones narcoterroristas que presuntamente salieron con drogas de Venezuela hacia Estados Unidos, que lleva un saldo de 21 personas ejecutadas por el gobierno de Trump.

El nuevo ataque ocurre un par de días después de que el presidente de Estados Unidos notificara al Congreso federal de su país que declaraba la guerra a los cárteles del narcotráfico, que él designo como grupos del terrorismo internacional y que usaría la fuerza letal contra ellos.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales cerca de la costa de Venezuela mientras la navegación estaba transportando cantidades substanciales de narcóticos dirigidos a Estados para envenenar a nuestra gente”, enfatizó Hegseth.

Sin presentar las pruebas, excepto un video de 37 segundos de duración que publicó en X, el secretario de Guerra sostuvo que la eliminación de los narcoterroristas y su embarcación se hizo tras revisar la información de inteligencia obtenida por las fuerzas militares que dirige.

“Nuestra -información de- inteligencia sin lugar a dudas, confirmó que esta embarcación traficaba narcóticos, que la gente abordo eran narcoterroristas y que operaban sobre una ruta conocida de tránsito para el narcoterrorismo. Estos ataques continuarán hasta que terminen los ataques contra el pueblo estadunidense”, acotó Hegseth.

En Washington varios legisladores federales debaten justamente si el trasiego de drogas al gran mercado y consumo estadunidense, bajo el Acta de Guerra que invocó Trump para justificar el uso de armas letales del Pentágono, debe ser considerado como “ataque” o “agresión” que obliga a ser repelida por las fuerzas armadas.