Trump cree que Hamás "está listo para una paz duradera" y pide a Israel frenar los bombardeos

El presidente Donald Trump se dirige a un grupo de altos comandantes militares de Estados Unidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, Virginia. Foto: Andrew Harnik / Pool vía AP

MADRID (EUROPA PRESS).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) está "listo" para la paz tras la respuesta a su plan para la Franja de Gaza, por lo que pidió a Israel que "pare inmediatamente los bombardeos" en el enclave palestino, donde han muerto alrededor de 66 mil 300 personas desde el 7 de octubre de 2023.

"Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo en Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo es demasiado peligroso hacerlo", anunció a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca confirmó que ya están negociando los detalles "que aún deben resolverse". "No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Próximo", aseveró minutos después de que la milicia palestina propusiera negociar algunos de los aspectos del plan de 20 puntos presentado por el mandatario estadunidense.