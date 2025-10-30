El rey Carlos III retira títulos a príncipe Andrés y lo desaloja de residencia real

LONDRES (AP) — El rey Carlos III despojó el jueves a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos restantes y lo desalojó de su residencia real tras semanas de presión para actuar por su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El Palacio de Buckingham informó que el rey "inició un proceso formal para eliminar el tratamiento protocolario, los títulos y honores del príncipe Andrés".

Tras la decisión del rey, Andrés será conocido como Andrés Mountbatten Windsor y no como príncipe, y se mudará de su residencia en Royal Lodge a "una vivienda privada".

Casi no existen precedentes de que un príncipe o princesa británico sea despojado de ese título. La última vez que ocurrió fue en 1919, cuando al príncipe Ernesto Augusto, quien era miembro de la familia real de Reino Unido y también un príncipe de Hannover, le retiraron su título británico por aliarse con Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

Las exigencias iban en aumento para que el palacio expulsara al príncipe de Royal Lodge después de que renunciara a su uso del título de duque de York a principios de este mes debido a nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein y las acusaciones de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre.

Pero el rey fue aún más allá para castigarlo por graves errores de juicio al eliminar el título de príncipe que ha tenido desde su nacimiento como hijo de una monarca, la difunta reina Isabel II.

"Estas censuras se consideran necesarias, a pesar del hecho de que él continúa negando las acusaciones en su contra", dijo el palacio. "Sus Majestades desean dejar claro que su compasión y máximas simpatías han estado, y permanecerán, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier y toda forma de abuso".

El hermano de Giuffre declaró la victoria para su hermana, quien se suicidó en abril a la edad de 41 años.

"Hoy, una chica estadounidense común de una familia estadounidense común, derribó a un príncipe británico con su verdad y extraordinario coraje", dijo su hermano Skye Roberts en un comunicado.

Andrés enfrentó una nueva ronda de oprobio público después de que surgieran correos electrónicos a principios de este mes que mostraban que había mantenido contacto con Epstein más tiempo del que había admitido previamente.

Esa noticia fue seguida por la publicación de "Nobody's Girl", el libro de memorias póstumo de Giuffre, quien alegó que tuvo relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. El libro detallaba tres encuentros sexuales supuestamente con Andrés, quien, según ella, actuaba como si creyera que "tener relaciones sexuales conmigo era su derecho de nacimiento".

Andrés, de 65 años, ha negado por mucho tiempo las afirmaciones de Giuffre, pero se retiró de sus deberes reales después de una desastrosa entrevista con la BBC en noviembre de 2019 en la que intentó refutar sus acusaciones.

Andrés pagó millones en un acuerdo extrajudicial en 2022 después de que Giuffre presentara una demanda civil en su contra en Nueva York. Aunque no admitió haber actuado mal, reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de tráfico sexual.

Aunque Carlos estuvo involucrado en discusiones con Andrés antes de que anunciara que renunciaría a su ducado hace dos semanas, el rey había logrado en gran medida mantenerse al margen del escándalo hasta esta semana.

Después de asistir a un evento en la Catedral de Lichfield el lunes, el rey fue abucheado por un hombre que gritó preguntas sobre cuánto tiempo había sabido sobre su hermano y Epstein y luego preguntó: "¿Ha pedido a la policía que encubra a Andrés?".

El rey no respondió y no estaba claro si siquiera escuchó al hombre, quien fue silenciado por otros y finalmente retirado de la vista.

Pero el video del incidente apareció en las noticias de la noche y fue la fuente de titulares embarazosos a la mañana siguiente.

Las acciones del rey significan que Andrés ya no será un príncipe ni será conocido como Su Alteza Real, el Duque de York, Conde de Inverness o Barón Killyleagh, los títulos que ostentaba hasta ahora. También desaparecen honores que incluyen la Orden de la Jarretera y el estatus de Caballero Gran Cruz de la Orden Victoriana.

Se espera que Andrés se mude a una propiedad en la finca de Sandringham del rey cerca de la costa noreste y reciba apoyo financiero privado de su hermano.

Su exesposa, Sarah Ferguson, quien había vivido con él en la mansión de 30 habitaciones, tendrá que encontrar un nuevo hogar.