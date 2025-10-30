ONU advierte a Maduro retractarse de quitar nacionalidad venezolana a opositores exiliados

GINEBRA (apro).-El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH) vigila de cerca la amenaza del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, de quitar su nacionalidad lo cual va en contra del derecho internacional y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

“Estamos siguiendo de cerca los informes sobre posibles medidas para revocar la nacionalidad venezolana de opositores políticos en el exilio”, dijo a Proceso Marta Hurtado portavoz del ACNUDH.

Explicó que “de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos —incluido el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos— toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y nadie debe ser privado de ella de manera arbitraria”.

De igual forma, agregó Hurtado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela es Estado Parte, establece en su artículo 24 el derecho de todo niño a adquirir una nacionalidad, y en el artículo 12.4 garantiza el derecho de toda persona a entrar en su propio país.

“El Comité de Derechos Humanos ha interpretado este último como un derecho intrínsecamente vinculado al derecho a la nacionalidad”, recalcó.

“Según el derecho internacional de los derechos humanos, un Estado no puede impedir arbitrariamente que una persona regrese a su país mediante la revocación de su nacionalidad. Para hacerlo, tendría que demostrar que dicha medida es ‘razonable’.”

Además señaló que “ son escasas, si es que existen, las circunstancias en las que privar a alguien del derecho a entrar en su propio país podría considerarse razonable”.

El Pacto también prohíbe la discriminación y las represalias basadas en opiniones políticas (artículos 2 y 26), agregó.

“ Instamos a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y a abstenerse de adoptar medidas que puedan privar arbitrariamente a las personas de su nacionalidad o restringir sus derechos civiles y políticos”, urgió ACNUDH.

“Hacemos un llamado a todos los actores a entablar un diálogo y a defender el Estado de derecho y los principios democráticos”, remató Hurtado en declaraciones a este semanario.