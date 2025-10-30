Trump insinúa que EU reanudará pruebas nucleares por primera vez en 30 años

BUSAN, Corea del Sur (AP) — El presidente Donald Trump pareció insinuar que Estados Unidos reanudará las pruebas de armas nucleares por primera vez en tres décadas, diciendo que se haría en "pie de igualdad" con Rusia y China.

No hubo indicios de que Washington comenzaría a detonar ojivas, pero el mandatario ofreció pocos detalles sobre lo que parece ser un cambio significativo en la política estadounidense.

Hizo el anuncio en redes sociales, minutos antes de reunirse el jueves con el gobernante chino Xi Jinping en Corea del Sur.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos ya prueban con regularidad sus misiles capaces de llevar una ojiva nuclear, pero no han detonado ese tipo de armas desde 1992 debido a una prohibición de pruebas.

Sin embargo, el presidente insinuó que era necesario efectuar cambios, ya que otros países sí están probando armas. No estaba claro a qué se refería, pero evocó las tensiones de la época de la Guerra Fría.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, le he pedido al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en pie de igualdad", señaló en una publicación en su red Truth Social. "Ese proceso comenzará de inmediato".

La Casa Blanca no respondió de momento a preguntas en las que se solicitaban más detalles, y Trump ignoró una pregunta de un reportero sobre su publicación mientras se sentaba cara a cara con Xi en Busan, una reunión que se prevé versaría sobre cuestiones comerciales entre los dos países.

Funcionarios del Pentágono no respondieron de momento a preguntas acerca del anuncio de Trump sobre las pruebas de misiles nucleares.

El presidente ruso Vladímir Putin anunció esta semana que Moscú probó un nuevo dron submarino de propulsión atómica y capacidad nuclear, y un nuevo misil de crucero de propulsión nuclear. Sin embargo, Putin no anunció ninguna prueba de armas atómicas por parte de Rusia. La última vez que ese país efectuó una prueba de ese tipo fue en 1990.

Trump no mencionó específicamente las pruebas rusas en su publicación, pero aludió a los arsenales nucleares de Xi y a los de Putin: "Rusia es segunda, y China está muy atrás en tercer lugar, pero estará a la par en cinco años", señaló.

En 2023, Putin firmó un proyecto de ley que revoca la ratificación de Rusia de una prohibición global de pruebas nucleares, medida que el Kremlin dijo era necesaria para poner a Rusia a la par con Estados Unidos.

El Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares, que fue adoptado en 1996 y prohíbe todas las explosiones atómicas en cualquier parte del mundo, fue firmado por el presidente estadounidense Bill Clinton, pero el Senado nunca lo ratificó.

En 2023, Rusia señaló que sólo reanudaría las pruebas de sus armas nucleares si Washington lo hacía primero.

Previamente este año, Trump señaló que quería presionar a sus homólogos rusos y chinos en la otra dirección, diciendo que quería reanudar las conversaciones con ambos países sobre el control de armas nucleares.

Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas con sede en Washington, criticó rápidamente el anuncio del presidente, y dijo que Trump estaba "mal informado y desconectado de la realidad" .

En publicaciones en redes sociales, Kimball señaló que Estados Unidos no tiene ninguna razón para reanudar las pruebas nucleares explosivas, y que se requerirían al menos 36 meses para reanudar las pruebas en el antiguo sitio en el que se efectuaban en Nevada, donde las últimas detonaciones ocurrieron bajo tierra.

"Al anunciar tontamente su intención de reanudar las pruebas nucleares, Trump desencadenará una fuerte oposición pública en Nevada, de todos los aliados de Estados Unidos, y podría desencadenar una reacción en cadena de pruebas nucleares por parte de los adversarios de Estados Unidos, y destrozar el Tratado de No Proliferación Nuclear", declaró Kimball en una publicación en la red social X.