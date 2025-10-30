Trump pide a mercados que respalden a Argentina tras el triunfo de Milei en las legislativas

El presidente Donald Trump recibe al presidente de Argentina, Javier Milei, a su llegada a la Casa Blanca. Foto: AP

BUENOS AIRES (AP) — El gobierno de Estados Unidos afirmó el jueves que los mercados deben asistir financieramente a Argentina luego del rotundo triunfo logrado por el partido del ultraliberal presidente Javier Milei en las elecciones legislativas del domingo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, elogió en su cuenta de X “la monumental victoria electoral de La Libertad Avanza” en las elecciones de mitad de mandato y señaló que "los mercados deberían satisfacer con facilidad y entusiasmo las necesidades financieras de la república para 2026”.

El país suramericano tiene vencimientos por unos 12.800 millones de dólares el año próximo entre títulos de deuda y créditos con organismos internacionales. Un total de 4.200 millones deben destinarse en enero al vencimiento de bonos, según indicó recientemente el gobierno.

El mensaje de libertad económica del presidente Milei está resonando en todo el hemisferio occidental y liderando el camino en América Latina”, señaló Bessent.

En la recta final para las cruciales elecciones, el funcionario fue el encargado de hacer los principales anuncios sobre la asistencia de unos 40.000 millones de dólares que brindó Estados Unidos a Argentina y las intervenciones del Tesoro en el mercado de cambios local para frenar la volatilidad de la moneda.

“Gracias por su apoyo inquebrantable”, respondió Milei en su cuenta de X. El mandatario agregó que estaba encantado de saber que Bessent volverá a visitar pronto Argentina. “Esperamos con impaciencia su llegada y le recibiremos con los brazos abiertos”, agregó.

Milei logró en torno a 41% de los votos, lo que lo fortalece para relanzar su plan económico neoliberal. Pero aunque el oficialismo ha ampliado considerablemente su presencia en el Congreso, no tiene el control de ambas cámaras y requiere de alianzas con otras fuerzas para lograr la aprobación de reformas como la laboral e impositiva.

El mandatario consiguió sobreponerse al contexto adverso, con estancamiento de la actividad económica, inestabilidad cambiaria y crecientes temores sobre la posibilidad de que el país sudamericano no pueda afrontar sus deudas, que forzaron el inédito rescate financiero de su mayor aliado, el presidente estadounidense Donald Trump.

Los mercados reaccionaron el lunes con marcado optimismo a la victoria del mandatario. La moneda argentina se apreció 3,6% respecto del dólar en el mercado oficial y las acciones y bonos argentinos en Wall Street registraron fuertes alzas.

El jueves se tomaron un pequeño respiro luego de la euforia de los primeros días de la semana. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraban bajas de hasta 4% y los títulos de la deuda soberana operaban con altibajos. La cotización del dólar se mantenía estable.