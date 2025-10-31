ACNUDH condena ataques de Israel en Gaza que mataron a 100 palestinos, la mayoría mujeres y niños

GINEBRA (apro).-La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su profunda conmoción ante los informes que señalan que más de un centenar de palestinos —en su mayoría mujeres y niños— murieron durante la noche en una serie de ataques aéreos israelíes en toda la Franja de Gaza.

“La magnitud de estas muertes es espeluznante. Las leyes de la guerra son muy claras en cuanto a la importancia de proteger a los civiles y la infraestructura civil”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz del ACNUDH, durante una rueda de prensa en Ginebra.

Shamdasani subrayó que Israel “debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario” y rendir cuentas por cualquier violación.

La funcionaria lamentó que “estos asesinatos hayan ocurrido justo cuando la población de Gaza, tras años de sufrimiento, comenzaba a sentir una tenue esperanza de que el incesante ciclo de violencia podría llegar a su fin”.

El ACNUDH instó a todas las partes en conflicto a actuar de buena fe para implementar el alto el fuego y pidió a los Estados con influencia “hacer todo lo posible para garantizar su cumplimiento”.

“La población de Gaza ha soportado un sufrimiento y una devastación indescriptibles en los últimos dos años, con la casi total destrucción del territorio”, agregó Shamdasani.

“No podemos permitir que esta oportunidad de paz y de un futuro más justo y sostenible se nos escape de las manos”, concluyó la portavoz del Alto Comisionado para Derechos Humanos, Volker Türk.