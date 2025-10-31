Trump rechaza versión de un plan para atacar Venezuela: "No es verdad”

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el viernes 31 de octubre de 2025, en West Palm Beach, Florida. Foto: Foto AP/Manuel Balce Ceneta

WASHINGTON (apro) .- Pese al despliegue en aguas internacionales del Caribe del portaviones Gerald Ford, de aviones caza, buques de guerra y operaciones encubiertas de agentes de la CIA, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, desmintió la versión de que planea ordenar al Pentágono lanzar ataques sobre Venezuela.

“No, eso no es verdad”, declaró Trump en respuesta a la pregunta que le formuló la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, respecto reportes periodísticos sobre un posible ataque militar a Venezuela.

Trump no ha escondido su deseo de que en Venezuela se dé un cambio de régimen para reemplazar al presidente Nicolás Maduro, a quien sin pruebas acusa de ser líder de los cárteles del narcoterrismo, Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

En los últimos días el mandatario estadunidense dio el banderazo, primero a la CIA para realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, que se consideran serían para propiciar una revuelta interna en la nación sudamericana que conlleve a un golpe de estado.

En segundo lugar, Trump autorizó el despliegue del Gerald Ford por aguas del Caribe cerca de las costas venezolanas para, junto con otros buques de guerra del Pentágono, ejercer una especie de presión psicológica sobre el gobierno de Maduro e incitar a los venezolanos a buscar por todos los medios necesarios un cambio de régimen.

Bajo la justificación de haber militarizado la guerra contra el narcoterrorismo, las acciones de los agentes encubiertos de la CIA y los movimientos estratégicos por mar del Departamento de Guerra son una especie de cortina de humo sobre lo que Trump pretende en realidad.

Desde el pasado 2 de septiembre a la fecha, por órdenes de Trump, el Comando Sur ha destruido 15 embarcaciones que presuntamente transportaban drogas ilícitas dirigidas a Estados Unidos.

Aunada a la destrucción de las embarcaciones con la fuerza militar y sin evidencias del pretexto de Trump para hacerlas añicos, el Pentágono lleva ya 61 ejecuciones extrajudiciales de personas que presuntamente iban a bordo de las 15 lanchas con cargamentos de narcóticos.

La mayoría de los ataques del Pentágono sobre las presuntas embarcaciones del narcoterrorismo ha ocurrido en las aguas caribeñas colindantes con Venezuela, aunque también con las de Colombia, Ecuador y México en el Pacífico.