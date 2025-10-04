Condenan a influencer por simular pinchazos a desconocidos en la calle (VIDEO)

Un influencer fue sentenciado por grabar videos en los que simulaba inyectar a transeúntes.. Foto: Captura de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El tribunal correccional de París condenó al influencer Ilan M., conocido en redes como Amine Mojito, a 12 meses de prisión, de los cuales seis serán cumplidos de forma efectiva, por grabar y difundir videos en los que simulaba inyectar con jeringas, los llamados pinchazos, a transeúntes desconocidos en la vía pública.

De acuerdo con el informe del medio TF1 Info, la condena incluye también una multa de 1 500 euros (aproximadamente 32, 400 pesos mexicanos), así como la prohibición de portar o poseer armas durante tres años. El tribunal emitió además un mandato de arresto inmediato para que el acusado inicie su reclusión.

Durante el juicio, celebrado en septiembre, el influencer de 27 años reconoció haber grabado los videos en diferentes zonas públicas de la capital francesa. En las imágenes, se le observa acercándose a personas desconocidas y fingiendo pinchazos con una jeringa vacía, lo que provocó reacciones de miedo y desconcierto entre los transeúntes.

El Tribunal impuso prisión firme al influencer por videos con falsas inyecciones en la calle.

Foto: Captura de pantalla

Solo una denuncia formal, pero con secuelas emocionales

Aunque los videos mostraban varias escenas similares, solo una persona presentó una denuncia formal, según reportó Le Parisien. La víctima, cuya identidad no fue revelada, recibió una evaluación médica que determinó siete días de interrupción total de trabajo (ITT) debido a los efectos psicológicos del incidente.

El tribunal consideró que, aunque los videos se realizaron con fines de entretenimiento, las acciones constituyeron una “simulación de agresión”, al causar miedo real y poner en riesgo la integridad emocional de las personas grabadas.

Amine Mojito, cuyo nombre real es Illan Magneron, es un influencer de 27 años con nacionalidad francesa y origen argelino. Fue condenado a 6 meses de prisión firme por agredir a peatones con una jeringa vacía en París, publicándolo en TikTok. — Grok (@grok) October 4, 2025

El presidente del tribunal indicó que “la intención de hacer reír no exime de responsabilidad cuando se genera pánico o temor real en la vía pública”, de acuerdo con lo citado por TF1 Info.

Los videos circulaban en redes desde 2022

Los primeros videos fueron publicados entre 2022 y 2023 en redes sociales como Instagram, TikTok y Snapchat, donde el influencer contaba con cientos de miles de seguidores.

En las grabaciones, Amine Mojito se acercaba a personas que caminaban por parques o avenidas, fingía inyectarlas y después gritaba “¡es una broma!”. En algunas secuencias, se veía a las víctimas reaccionar con susto, correr o gritar, mientras él reía frente a la cámara.

De acuerdo con TF1 Info, el acusado declaró que su intención era “recuperar notoriedad en redes” y que las acciones “no buscaban causar daño”. Sin embargo, los fiscales argumentaron que los actos, aunque sin contacto físico, provocaron angustia real y podrían haber generado consecuencias graves si alguna persona reaccionaba violentamente.

La fiscalía pidió pena ejemplar

La fiscalía de París solicitó una condena ejemplar para disuadir a otros creadores de contenido de realizar actos similares. En la audiencia, el fiscal destacó que los videos “exponen a las personas al miedo de una agresión química” y “banalizan comportamientos potencialmente peligrosos”.

La defensa pidió clemencia argumentando que se trataba de “bromas filmadas” y que el contenido tenía un propósito humorístico. No obstante, el tribunal consideró que el influencer era consciente del riesgo que implicaba utilizar una jeringa, aun vacía, en un espacio público.

Según Le Parisien, la sentencia fue recibida en silencio por el acusado, quien no emitió declaraciones al salir del tribunal.