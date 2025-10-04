Drones rusos atacan estación de tren en Ucrania; dejan al menos un muerto y decenas de heridos. Foto: AP

(AP).- El sábado, aviones no tripulados rusos atacaron una estación ferroviaria ucraniana, matando a una persona e hiriendo a docenas, mientras Moscú intensificaba los ataques a las redes ferroviarias y eléctricas de Ucrania antes del cuarto invierno desde su invasión total.

Al menos 30 personas resultaron heridas en el brutal ataque, declaró el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, tras el ataque a Shostka, ciudad de la región de Sumy, al noreste de Kiev, a unos 70 kilómetros de la frontera rusa. Horas después, la fiscalía local informó que un hombre de 71 años fue encontrado muerto en uno de los vagones destrozados.

Rusia atacó dos trenes de pasajeros en rápida sucesión, primero contra un servicio local de cercanías y luego contra uno con destino a Kiev, según declaró Oleksiy Kuleba, viceprimer ministro y ministro de Reconstrucción de Ucrania. Añadió que el segundo dron impactó mientras se llevaba a cabo una evacuación.

El jefe del operador ferroviario nacional de Ucrania, Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovsky, calificó la huelga como "un vil ataque destinado a detener la comunicación con nuestras comunidades de primera línea".

"Esta es una de las tácticas rusas más brutales: el llamado 'doble golpe', cuando el segundo ataque alcanza a los rescatistas y a las personas que están evacuando", dijo el principal diplomático de Ucrania, Andrii Sybiha, según una publicación en Telegram del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tanto Zelenskyy como el gobernador local Oleh Hryhorov publicaron lo que, según ellos, eran fotos del lugar de los hechos, que mostraban un vagón de pasajeros en llamas. Los ataques con drones también dejaron sin suministro eléctrico a Shostka, donde vivían más de 70.000 personas antes de la guerra, y sus alrededores, según Hryhorov.

En otra parte de la región de Sumy, un dron ruso atacó un barco pesquero en un lago cerca de la frontera, matando a un hombre de 63 años e hiriendo a su compañero de 65 años, dijeron el sábado los fiscales locales.

Las redes ferroviarias y eléctricas de Ucrania se ven afectadas

Moscú ha intensificado recientemente los ataques aéreos contra la red ferroviaria ucraniana, esencial para el transporte militar, atacándola casi a diario durante los últimos dos meses. Como en años anteriores desde la invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022, el Kremlin también ha intensificado los ataques contra la red eléctrica ucraniana, en lo que Kiev describe como un intento de instrumentalizar el inminente invierno, negando a la población civil el acceso a la calefacción, la luz y el agua corriente.

Durante la noche del sábado, drones y misiles rusos volvieron a atacar la red eléctrica de Ucrania, según informó una empresa energética ucraniana, un día después de lo que las autoridades describieron como el mayor ataque a instalaciones de gas natural ucranianas desde el inicio de la guerra. El ataque del viernes dañó instalaciones energéticas cerca de Chernihiv, una ciudad del norte al oeste de Shostka, y provocó apagones que se prevé que afecten a unos 50.000 hogares, según el operador regional Chernihivoblenergo.

El ataque fue el mayor hasta el momento contra instalaciones de gas natural operadas por el grupo estatal ucraniano Naftogaz, dijeron funcionarios ucranianos.

El director ejecutivo de Naftogaz, Serhii Koretskyi, declaró el viernes que los ataques no tenían fines militares, mientras que la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, acusó a Moscú de "aterrorizar a la población civil". Moscú afirmó que los ataques tuvieron como objetivo instalaciones que apoyan el esfuerzo bélico de Kiev.

Las fuerzas rusas lanzaron durante la noche otros 109 drones y tres misiles balísticos, según informó el ejército ucraniano. Añadió que 73 de los drones fueron derribados o desviados de su trayectoria.

Rusia se enfrenta a una escasez de combustible

El ejército ucraniano informó el sábado que volvió a atacar una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia. Añadió que un ataque nocturno con drones provocó explosiones y un incendio en la refinería de Kirishi, cerca de San Petersburgo, a más de 1200 kilómetros (745 millas) de la frontera con Ucrania.

La refinería, operada por la mayor petrolera rusa Surgutneftegas, produce cerca de 17.7 millones de toneladas métricas por año (355 mil barriles por día) de crudo, y es una de las tres principales de Rusia en términos de producción.

Los canales de noticias de Telegram de Rusia y Ucrania publicaron videos que, según informaron, fueron enviados por residentes cerca de la ciudad de Kirishi. Muestran objetos similares a drones zumbando contra un cielo nocturno iluminado por un resplandor naranja, con explosiones retumbando de fondo.

El gobernador local, Alexander Drozdenko, informó el sábado que siete drones fueron derribados durante la noche cerca de Kirishi. Añadió que se había extinguido un incendio en su "zona industrial", sin especificar qué fue alcanzado ni comentar sobre los daños.

Ucrania ha atacado repetidamente la refinería de Kirishi, y el ataque más reciente, el 14 de septiembre, también provocó un incendio, según funcionarios rusos.

Rusia sigue siendo el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Sin embargo, Moscú decidió pausar las exportaciones de gasolina tras un aumento estacional de la demanda y los continuos ataques con drones ucranianos que han provocado escasez en los últimos meses.

Las fuerzas rusas derribaron 117 drones ucranianos durante la noche y al menos 37 más el sábado, según informó ese mismo día el Ministerio de Defensa en Moscú. Un matrimonio y otros dos civiles resultaron heridos en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, después de que un dron impactara una instalación comercial no especificada, según el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov.