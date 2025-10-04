India y China reanudarán vuelos directos tras una suspensión de cinco años

Un avión de la aerolínea de bajo coste india IndiGo recibe servicio en el Aeropuerto Internacional Kempegowda de Bangalore, India, el 16 de septiembre de 2022.. Foto: Foto AP/Rafiq Maqbool, archivo

BEIJING (AP).- India y China planean reanudar los vuelos directos entre algunas de sus ciudades después de una suspensión de cinco años a medida que las relaciones entre los dos países comienzan a descongelarse, anunciaron las autoridades indias el jueves.

Los vuelos directos entre los dos países se suspendieron durante la pandemia de covid en 2020 y no se reanudaron debido a que Beijing y Nueva Delhi estuvieron inmersos en tensiones fronterizas prolongadas.

Los vuelos entre ciudades designadas se reanudarán a fines de octubre, sujeto a las decisiones de las aerolíneas comerciales, dijo la embajada de la India en China en una publicación en la plataforma de redes sociales WeChat.

La reanudación es parte del “enfoque del gobierno indio hacia la normalización gradual de las relaciones entre India y China”, agregó la embajada.

La aerolínea más grande de la India, IndiGo, anunció el jueves que reanudará sus vuelos desde Calcuta, India, a Guangzhou, China, a partir del 26 de octubre.

La reanudación se produce después de que el primer ministro indio, Narendra Modi, visitara China el mes pasado por primera vez en siete años para asistir a un foro de seguridad regional, que fue parte de los esfuerzos de los dos países para normalizar los lazos.

Las relaciones entre China e India se desplomaron en 2020 tras un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad en una frontera en disputa en el Himalaya. Cuatro soldados chinos y 20 soldados indios murieron en la peor violencia en décadas, lo que paralizó los contactos políticos de alto nivel.