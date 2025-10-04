Israel sigue bombardeando Gaza y mata a decenas de personas, pese a los llamados de Trump

Palestinos asisten al funeral de dos personas fallecidas en un ataque del ejército israelí, en el exterior del hospital Mártires de Al-Aqsa, en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 4 de octubre de 2025. Foto: AP Foto/Abdel Kareem Hana

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- El Ejército israelí continuaba la noche del sábado 4 de octubre lanzando ataques en la Ciudad de Gaza, luego de la petición expresa de Donald Trump de parar los ataques. En paralelo, Trump anunció que Israel había acordado una "línea de retirada inicial" dentro de Gaza y que "cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será inmediatamente efectivo".

En la capital de Gaza, donde supuestamente, y según la prensa israelí, el Ejército había parado su ofensiva, se siguen registrando ataques aéreos en intervalos de unos veinte minutos, así como bombardeo de artillería en varias zonas de la urbe, aseguró la agencia EFE basada en fuentes desde el territorio palestino.

De acuerdo con fuentes locales, decenas de personas murieron en los ataques israelíes contra Gaza este sábado. Esto a pesar del llamado del presidente Donald Trump a que Israel detenga los bombardeos para facilitar la liberación de los israelíes que siguen cautivos en Gaza.

Al respecto, Hamás sostuvo en un comunicado, refiriéndose al primer ministro israelí, que "la continuación de los bombardeos y masacres de la ocupación expone las mentiras de Netanyahu sobre la reducción de las operaciones militares contra civiles".

¿Se acerca un alto el fuego?

Mientras se espera que las conversaciones de alto el fuego se inicien en los próximos días en Egipto, Trump anunció el sábado en su plataforma Truth Social que Israel había acordado una "línea de retirada inicial" dentro de Gaza y que "cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será INMEDIATAMENTE efectivo".

Temprano el sábado, Trump había indicado que apreciaba que Israel hubiera "detenido temporalmente los bombardeos" e instó a Hamás, el grupo militante palestino, a actuar rápidamente con su plan "o de lo contrario todas las apuestas se cancelarían".

"No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado que vuelva a representar una amenaza para Gaza. ¡Hagámoslo RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!", declaró Trump en Truth Social.

Hamás recibió una respuesta positiva de Trump el viernes al decir que aceptaba ciertas partes clave de su propuesta de paz de 20 puntos, incluido el fin de la guerra, la retirada de Israel y la liberación de rehenes israelíes y cautivos palestinos.

Pero el grupo ha dejado algunas cuestiones sujetas a ulteriores negociaciones, así como preguntas sin respuesta, como por ejemplo si estaría dispuesto a desarmarse, una demanda clave de Israel para poner fin a la guerra.

Trump publicó más tarde el sábado: "Después de las negociaciones, Israel aceptó la línea de retirada inicial, que le mostramos y compartimos a Hamás".

Dijo que una vez que Hamás lo acepte, entrará en vigor un alto el fuego, "comenzará el intercambio de rehenes y prisioneros, y crearemos las condiciones para la siguiente fase de la retirada". No dio más detalles.

No hubo confirmación inmediata de Israel, que ha mostrado poca disposición a retirar sus fuerzas de Gaza. Hamás no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios adicionales.

Un funcionario de la Casa Blanca informó que Trump envió a Steve Witkoff y Jared Kushner a Egipto para finalizar los detalles técnicos de la liberación de los rehenes y discutir un acuerdo de paz duradero.

Egipto también recibirá el lunes delegaciones de Israel y Hamás para discutir el propuesto intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una declaración televisada a última hora del sábado, confirmó que se enviarían negociadores a Egipto y dijo que la intención era limitar las conversaciones a unos pocos días.

Netanyahu agregó que esperaba anunciar el regreso de los cautivos en los próximos días, mientras el Ejército israelí permanecía en lo profundo de Gaza.

"Hamás sería desarmado y Gaza desmilitarizada", dijo Netanyahu, según declaraciones difundidas por medios israelíes, advirtiendo que esto sucedería política o militarmente.

El plan de Trump prevé que los militares eventualmente se retiren al perímetro de Gaza, pero no establece ningún plazo.

El primer ministro habló mientras decenas de miles de personas salían a las calles en Tel Aviv en apoyo de un acuerdo para poner fin a la guerra.

La postura de Hamás puede levantar el ánimo de los habitantes de Gaza}, que han visto fracasar un esfuerzo de cese del fuego tras otro a medida que los ataques israelíes golpeaban la Franja en los últimos dos años, creando una crisis humanitaria y desplazando a millones de personas.

Algunos palestinos expresaron su temor de que Netanyahu, que encabeza el gobierno más derechista de la historia de Israel, acabe por retirarse de cualquier plan para poner fin a la guerra.

"Lo importante es que Netanyahu no sabotee esto, porque ahora que Hamás estuvo de acuerdo, Netanyahu estará en desacuerdo, como suele hacer", dijo Jamal Shihada, residente de Jerusalén.

Israel afirma que en Gaza permanecen 48 rehenes, 20 de los cuales están vivos.

La campaña de Israel, considerada genocida por diversos organismos internacionales, ha matado a más de 67 mil personas en Gaza, la mayoría de ellas civiles, según las autoridades sanitarias del enclave.

Con información de Reuters y EFE.