Jenifer Nicole Rivas: de qué murió la tiktoker y presentadora de 21 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La noticia del fallecimiento de Jenifer Nicole Rivas, una joven presentadora de televisión y creadora de contenido en TikTok, ha generado consternación en Honduras y en diversos países de habla hispana. Con 21 años de edad, la también estudiante de periodismo fue encontrada sin vida en su casa de Tegucigalpa el miércoles 1 de octubre de 2025, según confirmaron medios locales y fuentes familiares.

Jenifer Nicole Rivas se había convertido en una figura reconocida en el ámbito digital por su presencia en TikTok, donde acumulaba miles de seguidores, además de colaborar como presentadora en el canal de televisión CHTV. Hacía participaciones en programas humorísticos y proyectos de entretenimiento que le permitieron ampliar su alcance como comunicadora y creadora de contenido.

De qué murió Jenifer Nicole Rivas

De acuerdo con los reportes iniciales de medios hondureños como HCH Televisión Digital, la presentadora padecía epilepsia y estaba bajo tratamiento médico. Familiares y allegados señalaron que una crisis epiléptica pudo haber sido determinante en su fallecimiento, lo que coincide con las versiones difundidas en prensa internacional.

Las autoridades hondureñas no reportaron indicios de violencia ni circunstancias externas relacionadas con su muerte, y calificaron el hecho como causa natural. Aunque en un inicio se valoró la práctica de una autopsia, finalmente no se realizó, lo que dejó algunos aspectos sin detallar. La ausencia de un dictamen forense público ha dado pie a especulaciones, pero hasta el momento la versión más sólida es la de una crisis epiléptica de Jenifer Nicole Rivas que habría terminado con su vida.

Una joven promesa de los medios

Además de su faceta digital, Jenifer Nicole Rivas participaba en programas de humor con el grupo Los Venados 504 y recientemente se había sumado al proyecto de entretenimiento El Eventazo: Pickle War. Estaba matriculada en la carrera de periodismo, lo que apuntaba a un futuro prometedor en los medios hondureños.

Su capacidad de conectar con audiencias juveniles a través de videos cortos y su participación como conductora la convirtieron en un rostro fresco dentro de la televisión local. Por ello, su muerte ha sido descrita como la pérdida de una promesa de la comunicación en Honduras.

El fallecimiento de Jenifer Nicole Rivas en Tegucigalpa generó una inmediata ola de mensajes en redes sociales y en espacios televisivos. Compañeros de trabajo y seguidores resaltaron su energía y carisma, mientras que programas cercanos al entretenimiento, como el podcast El Showsero TV, lamentaron públicamente la noticia y la recordaron como “una joven llena de entusiasmo que dejó huella en cada proyecto”.

Los mensajes de condolencias también se multiplicaron entre influencers, periodistas y figuras del espectáculo, quienes destacaron el impacto que Jenifer había alcanzado en poco tiempo.

Últimas publicaciones de Jenifer Nicole

En sus redes sociales, Jenifer Nicole Rivas se mostró activa hasta horas antes de su fallecimiento. Su última publicación en Instagram fue una fotografía en una cancha de pickleball con la frase “Preparándose”, lo que ha sido interpretado por sus seguidores como una despedida inesperada.

A nivel personal, se sabía que enfrentaba las dificultades propias de su condición médica, aunque lo hacía de manera discreta.

Aunque no se practicó autopsia, familiares y autoridades confirmaron que no hubo señales de violencia y que se trató de una muerte natural. La familia ha pedido respeto en este momento y se espera que en los próximos días se realicen homenajes póstumos en medios locales y en espacios digitales donde Jenifer dejó su huella.