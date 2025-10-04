Trump planea desplegar la Guardia Nacional en Illinois, advierte el gobernador

Agentes policiales detienen a un manifestante cerca de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Broadview, Illinois, el viernes 3 de octubre de 2025. Foto: AP Foto/Erin Hooley

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump planea federalizar a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, afirmó el gobernador demócrata JB Pritzker el sábado.

Pritzker dijo que la Guardia recibió la notificación del Pentágono, este sábado por la mañana, de que las tropas serán convocadas. No especificó cuándo o dónde serán desplegadas, pero Trump ha amenazado durante mucho tiempo con enviar tropas a Chicago.

“Esta mañana, el Departamento de Guerra del gobierno de Trump me dio un ultimátum: llama a tus tropas, o lo haremos nosotros”, indicó Pritzker en un comunicado. “Es absolutamente escandaloso y antiestadunidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad”.

Un portavoz de la oficina del gobernador señaló que no podía proporcionar detalles adicionales. La Casa Blanca y el Pentágono no respondieron a las preguntas sobre la declaración de Pritzker.

La escalada de la aplicación de la ley federal en Illinois sigue a otros despliegues similares en otras partes del país. Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles durante el verano y como parte de su toma de control de la aplicación de la ley en Washington, D.C. Por su parte, se espera que las tropas de la Guardia Nacional de Tennessee ayuden a la policía de Memphis.

El gobernador de California, Gavin Newsom, demandó para detener el despliegue en Los Ángeles y obtuvo un bloqueo temporal en una corte federal. El gobierno de Trump ha apelado ese fallo que consideró ilegal el uso de la guardia, y un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito ha indicado que cree que el gobierno probablemente prevalecerá.

Pritzker agregó que la medida de Trump en Illinois era una “actuación fabricada” que alejará de sus familias y de sus trabajos regulares a los miembros de la Guardia Nacional del estado.

“Para Donald Trump, esto nunca ha tenido que ver con la seguridad. Tiene que ver con el control”, sostuvo el gobernador, quien añadió que las fuerzas del orden estatales, de los condados y municipales se han coordinado para garantizar la seguridad de la instalación de ICE en Broadview, en las afueras de Chicago.

Autoridades federales informaron sobre el arresto de 13 personas que protestaban el viernes cerca de la instalación, la cual ha sido un objetivo frecuente durante la intensificación de la aplicación de la ley migratoria del gobierno de Trump este otoño.

Trump también dijo el mes pasado que enviará tropas federales a Portland, Oregon, y afirmó que la ciudad estaba devastada por la guerra. Pero las autoridades locales han indicado que muchas de sus afirmaciones y publicaciones en redes sociales parecen basarse en imágenes de 2020, cuando las protestas y disturbios sacudieron la ciudad tras el asesinato de George Floyd por la policía de Minneapolis.

Funcionarios municipales y estatales demandaron para detener el despliegue al día siguiente. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Karin J. Immergut, escuchó los argumentos el viernes, y se espera un fallo en algún momento del fin de semana.

Trump ha federalizado a 200 tropas de la Guardia Nacional en Oregon, pero hasta ahora no parece que se hayan trasladado a Portland. Se les ha visto entrenando en la costa en anticipación del despliegue.