Universal reabrirá la atracción Stardust Racers dos semanas después de la muerte de un hombre

ORLANDO, Florida (AP).- Universal Orlando Resort planea reabrir su atracción Stardust Racers en Epic Universe más de dos semanas después de que un hombre de 32 años muriera por heridas contundentes tras subirse a la montaña rusa de alta velocidad.

Se actualizarán las señales para reforzar las advertencias existentes y los requisitos de elegibilidad para ayudar a los visitantes a decidir si deben subir a la montaña rusa de doble lanzamiento, que alcanza velocidades de hasta 100 km/h, según informó el viernes Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort, en un memorando a los trabajadores. La atracción reabrirá el sábado.

La familia de Kevin Rodríguez Zavala instó públicamente a Universal a no reabrir la atracción hasta que se completaran todas las investigaciones y se comprendiera mejor cómo falleció. El médico forense del área de Orlando dictaminó que la causa de la muerte fueron múltiples lesiones por impacto contundente y que la causa de la muerte fue un accidente. El informe completo de la autopsia no se ha hecho público.

Zavala tenía una discapacidad espinal desde su nacimiento y usaba silla de ruedas, pero los abogados de su familia dijeron que su discapacidad no causó su muerte el 17 de septiembre.

Irwin afirmó que la atracción del nuevo parque temático de Universal se había sometido a una exhaustiva revisión operativa y técnica que confirmó que los sistemas de la atracción funcionaban correctamente y que los trabajadores de Universal habían seguido los procedimientos adecuados. El fabricante del sistema de la atracción y un experto independiente en ingeniería de montañas rusas también realizaron pruebas in situ que respaldaron las conclusiones de Universal, añadió.

Por otra parte, una mujer demandó a Universal Orlando Resort la semana pasada, alegando que se lesionó en la atracción, la cual, según ella, la sacudió violentamente y le golpeó la cabeza contra el reposacabezas de su asiento. Los abogados de la familia de Zavala informaron esta semana que otras personas se han comunicado con ellos con historias similares sobre la atracción, que se inauguró oficialmente en mayo con la inauguración del nuevo parque temático.