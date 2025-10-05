Aeropuerto de Múnich cierra tras avistamientos de presuntos drones en espacio aéreo de la UE

Aaeropuerto de Múnich cierra tras avistamientos de presuntos drones en espacio aéreo de la UE. Foto: AP

MÚNICH (AP).- Las autoridades cerraron el aeropuerto de Múnich la noche del viernes, el segundo cierre en menos de 24 horas después de más presuntos avistamientos de drones, dijo el aeropuerto en un comunicado.

Los cierres son los últimos después de misteriosos sobrevuelos de drones en el espacio aéreo de países miembros de la Unión Europea.

El aeropuerto suspendió las operaciones de vuelo el viernes por la noche hasta nuevo aviso “como medida de precaución debido a avistamientos no confirmados”, según el comunicado.

El control de tráfico aéreo alemán restringió previamente los vuelos en el aeropuerto poco después de las 22:00 horas del jueves y luego los suspendió por completo, según informó el aeropuerto en un comunicado previo. Diecisiete vuelos no pudieron despegar, lo que afectó a casi 3 mil pasajeros, mientras que 15 vuelos que llegaban fueron desviados a otros tres aeropuertos en Alemania y uno en Viena, Austria.

Los vuelos hacia y desde el aeropuerto se reanudaron a las 5 am del viernes, dijo Stefan Bayer, portavoz de la policía federal alemana en el aeropuerto de Múnich.

Las autoridades no pudieron proporcionar inmediatamente ninguna información sobre quién era responsable de los sobrevuelos.

El último de una serie de incidentes con drones en Europa

Este incidente fue el último de una serie de misteriosos avistamientos de drones sobre aeropuertos y otras infraestructuras críticas en varios países miembros de la Unión Europea. También se avistaron drones durante la noche en Bélgica sobre una base militar.

Un incidente con un dron en Oslo, la capital de Noruega, que es miembro de la OTAN, pero no forma parte de la UE, también afectó los vuelos allí a finales del mes pasado.

No quedó claro de inmediato quién está detrás de los sobrevuelos. Las autoridades europeas han expresado su preocupación por la posibilidad de que sean llevados a cabo por Rusia, aunque algunos expertos han señalado que cualquiera con drones podría estar detrás. Las autoridades rusas han rechazado las acusaciones de implicación, incluso en los recientes incidentes con drones en Dinamarca.

Pasajeros varados en Múnich

El Aeropuerto de Múnich informó en un comunicado la madrugada del viernes que se habían registrado varios avistamientos de drones, sin dar más detalles. En un comunicado posterior, aclaró que la detección y defensa contra drones recae en la policía federal y estatal.

La policía federal está investigando los reportados avistamientos de drones, informó el viernes la agencia de noticias alemana dpa.

Bayer, portavoz de la policía, declaró la madrugada del viernes que no estaba claro de inmediato cuántos drones podrían haber estado involucrados. Añadió que entre los testigos que reportaron los avistamientos de drones se encontraban policías, empleados de la aerolínea y "personas comunes del aeropuerto".

Tras el cierre de las pistas la madrugada del viernes, la policía federal desplegó helicópteros y otros medios para intentar localizar los drones, pero no se encontraron señales de ellos, dijo Bayer.

Cientos de pasajeros varados pasaron la noche en catres instalados en las terminales o fueron trasladados a hoteles, donde se les distribuyeron mantas, bebidas y aperitivos, informó la agencia de noticias alemana dpa.

Alexander Dobrindt, ministro del Interior de Alemania, dijo que él y algunos homólogos europeos discutirían las incursiones con drones y un "plan de detección y defensa con drones" en una reunión este fin de semana en Múnich.