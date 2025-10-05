Ataque ruso a gran escala sobre Ucrania causa al menos 5 muertes

Una anciana reacciona junto a una casa destruida por un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania, el domingo 5 de octubre de 2025. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Rusia lanzó drones, misiles y bombas aéreas guiadas sobre Ucrania la madrugada del domingo, matando a cinco personas en un fuerte ataque nocturno que, según las autoridades ucranianas, tuvo como objetivo infraestructura civil.

Moscú disparó 53 misiles balísticos y envió 496 drones, detalló la fuerza aérea ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que nueve regiones del país fueron impactadas.

Cuatro personas, incluido un adolescente de 15 años, murieron en un ataque combinado de drones y misiles en Leópolis, informaron autoridades regionales y el servicio de emergencia de Ucrania.

Fue el mayor asalto aéreo contra la histórica ciudad occidental y la región circundante desde la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022, según Maksym Kozytskyi, jefe de la administración militar local. Al principio de la guerra, Leópolis era considerada un refugio frente a los combates y la destrucción que se extendían más al este.

En una publicación de Telegram, Kozytskyi dijo que Rusia lanzó alrededor de 140 drones Shahed y 23 misiles balísticos en la región. Al menos otras seis personas resultaron heridas, según un comunicado de la policía de Ucrania.

El ataque dejó a dos distritos de Leópolis sin electricidad y el transporte público suspendido durante unas horas temprano el domingo, indicó el alcalde Andriy Sadovyi. Añadió que un complejo empresarial en las afueras de Leópolis estaba en llamas tras el ataque, y lo describió como una instalación civil no vinculada al esfuerzo bélico ucraniano.

Una persona también resultó herida en la región de Ivano-Frankivsk al sur de Leópolis, según la gobernadora local Svitlana Onyshchuk.

En la ciudad sureña de Zaporiyia, un asalto aéreo mató a una mujer civil e hirió a otras nueve personas, incluida una adolescente de 16 años, señaló el gobernador regional Ivan Fedorov. Dijo que Rusia atacó con drones y bombas aéreas guiadas.

Fedorov añadió que el ataque destruyó edificios residenciales y dejó a unas 73.000 viviendas en Zaporiyia y áreas circundantes sin electricidad.

Por otro lado, seis personas, incluido un niño, resultaron heridas en Sloviansk, una ciudad clave en la región oriental de Donetsk que permanece bajo control ucraniano, después que una bomba aérea guiada rusa impactara en un bloque de apartamentos, informó la fiscalía regional el domingo. Los ataques aéreos rusos del sábado por la noche dañaron más de dos docenas de edificios residenciales en Sloviansk, así como autos, tiendas y una cafetería, agregó la fiscalía.

Rusia bombardea red eléctrica de Ucrania cuando se acerca el invierno

Zelenskyy reiteró el domingo su llamado a los socios occidentales de Kiev de que envíen defensas antiaéreas adicionales para combatir el "terror aéreo" de Rusia.

“Hoy, los rusos nuevamente apuntaron a nuestra infraestructura, todo lo que asegura que la gente pueda vivir una vida normal. Necesitamos más protección, una implementación rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en defensa antiaérea, para hacer que este terror aéreo sea inútil”, dijo en una publicación de Telegram.

Ucrania lleva meses realizando sus propios ataques de largo alcance en Rusia, muchos de los cuales han tenido como objetivo la infraestructura petrolera de Moscú y han contribuido a la persistente escasez de combustible.

Por su parte, el Kremlin ha intensificado los ataques a la red eléctrica de Ucrania antes del invierno, como en años anteriores desde la invasión a gran escala el 24 de febrero de 2022. Kiev lo describe como un intento de usar el frío como arma al negar a los civiles calefacción, luz y agua potable.

Serhii Koretskyi, director ejecutivo del grupo estatal ucraniano Naftogaz, afirmó que el ataque del domingo provocó nuevos daños a gran escala en la infraestructura de gas que abastece a la población civil, tan solo dos días después de lo que, según la compañía, fue el mayor ataque ruso contra sus instalaciones desde la invasión total.

El objetivo de Rusia era privar a los ucranianos de gas, calefacción y electricidad, según declaró Koretskyi a Naftogaz. La compañía no dio más detalles sobre los daños causados por el último ataque.

Moscú también ha intensificado los ataques aéreos en la red ferroviaria de Ucrania, que es esencial para el transporte militar, golpeándola casi todos los días durante los últimos dos meses. Drones rusos atacaron el sábado una estación de tren en la ciudad norteña de Shostka, donde mataron a una persona e hirieron a decenas.

Putin advierte a EU sobre armamento a Kiev

El jueves, el presidente ruso Vladímir Putin redobló las advertencias de que cualquier suministro de armas de largo alcance por parte de Estados Unidos a Ucrania dañará seriamente las relaciones bilaterales.

El posible suministro de misiles de crucero Tomahawk de Estados Unidos a Kiev marcará una “nueva etapa cualitativa de escalada, incluso en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos”, aseveró Putin en un foro de expertos internacionales en política exterior en el balneario ruso del Mar Negro de Sochi.

Las declaraciones de Putin siguieron a un aparente cambio drástico en la política de Estados Unidos hacia Ucrania, luego que el presidente estadounidense Donald Trump dijera a finales del mes pasado que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia.

Trump anteriormente había pedido varias veces a Kiev que hiciera concesiones para poner fin a la guerra, y puso fin al aislamiento diplomático de Putin en Occidente al recibirlo en una cumbre en Alaska el 15 de agosto.