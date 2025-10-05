Bad Bunny vs MAGA: por esta razón respondió en español a simpatizantes de Trump (VIDEO)

Bad Bunny responde al rechazo del movimiento MAGA apelando al legado latino en Estados Unidos.. Foto: Captura de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El cantante puertorriqueño Bad Bunny envió un mensaje directo a los simpatizantes del movimiento MAGA (Make America Great Again) durante su participación como anfitrión del programa Saturday Night Live (SNL), transmitido el sábado 4 de octubre de 2025, en respuesta a las críticas surgidas tras su designación como artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

El artista abrió su monólogo en SNL proyectando un video con fragmentos de noticieros estadounidenses que lo mencionaban como figura del Super Bowl. Luego, en inglés, dijo:

“I’m very excited to be doing the Super Bowl and I know people around the world who love my music are also happy, especially all Latinos.”

Después, cambió al español y agregó:

“Nuestras huellas y contribuciones en este país… nadie las podrá borrar.”

Y concluyó con un mensaje que fue interpretado como una respuesta directa a los simpatizantes de Donald Trump:

“Y si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender.”

Reacción de simpatizantes MAGA tras el anuncio del Super Bowl

El 2 de octubre de 2025, la NFL, Apple Music y Roc Nation anunciaron oficialmente a Bad Bunny como el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Tras el anuncio, varios comentaristas y figuras vinculadas al movimiento MAGA reaccionaron en redes sociales y medios de comunicación, criticando que el artista fuera seleccionado a pesar de cantar en español y de haber expresado opiniones contrarias al expresidente Donald Trump.

El creador de contenido Benny Johnson, conocido por su afinidad con el movimiento MAGA, publicó el 3 de octubre de 2025 un video en el que describió a Bad Bunny como un “odiador de Trump” y “activista anti-ICE”, refiriéndose a su postura crítica hacia las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. También sostuvo que el artista “no tiene canciones en inglés” y que había evitado realizar conciertos en ciudades de Estados Unidos por temor a redadas migratorias contra sus seguidores.

En declaraciones posteriores, Johnson afirmó que “el Super Bowl debería celebrar la cultura estadounidense, no a alguien que se burla de ella”, lo que intensificó el debate en redes.

Declaraciones de Kristi Noem y respuesta del entorno político

El 4 de octubre de 2025, horas antes de la emisión de SNL, la exgobernadora de Dakota del Sur y exsecretaria interina de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que agentes de ICE “estarían presentes” durante el Super Bowl de 2026, bajo el argumento de que el Departamento de Seguridad Nacional debía “garantizar la seguridad de todos los asistentes”.

Aunque el gobierno federal no ha emitido un comunicado oficial sobre la presencia de ICE en el evento, la declaración generó polémica y fue interpretada por diversos medios como un intento de presión política hacia el artista y su público latino.

Durante el monólogo en SNL, Bad Bunny no mencionó directamente a Noem ni a Donald Trump, pero su cambio de idioma y el tono de sus frases fueron percibidos como una respuesta simbólica a esos sectores conservadores.

Bad Bunny y su resistencia cultural

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha sido crítico de las políticas migratorias de la administración Trump y ha expresado en entrevistas anteriores que “cantar en español en escenarios globales también es una forma de resistencia cultural”.

Durante el programa, el artista enfatizó que su presentación en el Super Bowl “no era solo un logro personal”, sino un reconocimiento colectivo a la comunidad latina. Según fuentes cercanas a la producción, su equipo artístico planea integrar elementos culturales de Puerto Rico y Latinoamérica en el espectáculo de medio tiempo de febrero.

