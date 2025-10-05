Buscan a estudiantes desaparecidos tras colapso de escuela que dejó 40 muertos en Indonesia

SIDOARJO, Indonesia (AP).- Rescatistas indonesios que buscan a estudiantes desaparecidos luego de que una sala de oración en un internado islámico se derrumbó el martes recuperaron más de dos docenas de cadáveres durante la búsqueda del fin de semana, elevando el número de muertos confirmado a 40.

Utilizando martillos neumáticos, sierras circulares y, en ocasiones, incluso con las manos desnudas, los equipos de rescate retiraron diligentemente los escombros para intentar encontrar a los 23 estudiantes que, según se informa, siguen desaparecidos. Los rescatistas encontraron 26 cadáveres solo durante el fin de semana, según informó la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

La estructura cayó sobre cientos de estudiantes, en su mayoría niños de entre 12 y 19 años, el 30 de septiembre en la centenaria escuela Al Khoziny de Sidoarjo, al este de la isla indonesia de Java. Solo un estudiante salió ileso, según informaron las autoridades, mientras que 95 recibieron tratamiento por diversas lesiones y fueron dados de alta. Otros ocho sufrieron heridas graves y permanecieron hospitalizados el domingo.

La policía afirmó que se estaban añadiendo dos plantas al edificio de dos pisos sin permiso, lo que provocó una falla estructural. Esto ha desatado la indignación generalizada por la construcción ilegal en Indonesia.

“La construcción no pudo soportar la carga mientras se vertía el hormigón (para construir) el tercer piso porque no cumplía con los estándares y toda la construcción de 800 metros cuadrados se derrumbó”, dijo Mudji Irmawan, un experto en construcción del Instituto de Tecnología del Décimo Noviembre.

Irmawan también dijo que a los estudiantes no se les debería haber permitido ingresar a un edificio en construcción.

El jefe del distrito de Sidoarjo, Subandi, confirmó lo que había anunciado la policía: la administración de la escuela no había solicitado el permiso requerido antes de comenzar la construcción.

“Muchos edificios, incluidas ampliaciones de internados tradicionales, en zonas no urbanas se construyeron sin permiso”, dijo Subandi, que solo usa un nombre, a The Associated Press el domingo.

El Código de Construcción de Edificios de Indonesia de 2002 establece que las autoridades competentes deben expedir los permisos antes de cualquier construcción; de lo contrario, los propietarios se enfrentan a multas y penas de prisión. Si una infracción causa la muerte, puede conllevar hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 8 mil millones de rupias (casi 500.000 dólares).

El conserje de la escuela es Abdus Salam Mujib, un respetado clérigo islámico de Java Oriental. Ofreció disculpas públicas en una inusual aparición al día siguiente del incidente.

“Esta es, sin duda, la voluntad de Dios, así que todos debemos ser pacientes y que Dios lo reemplace con bondad, con algo mucho mejor. Debemos tener confianza en que Dios recompensará con creces a los afectados por este incidente”, dijo.

Las investigaciones criminales que involucran a clérigos musulmanes siguen siendo delicadas en la nación de mayoría musulmana más poblada del mundo.

No ha habido comentarios por parte de los funcionarios escolares desde el colapso.