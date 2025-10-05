Cientos de miles de persons marchan en Turquía en apoyo a los palestinos

Un niño participa en una protesta contra Israel en Estambul el 4 de octubre del 2025. Foto: AP

ESTAMBUL (AP) — Cientos de miles de personas en varias ciudades turcas marcharon el domingo en apoyo a los palestinos y al intento de una flotilla de ayuda de llegar a Gaza.

En la mayor manifestación en Estambul, multitudes caminaron desde la icónica Hagia Sophia hasta las orillas del Cuerno de Oro, donde fueron recibidos por docenas de barcos adornados con banderas turcas y palestinas. Los manifestantes pidieron solidaridad musulmana con los palestinos tras las oraciones del mediodía frente a la antigua catedral bizantina, ahora convertida en mezquita.

Las protestas fueron parte de otras planeadas el domingo en ciudades europeas para conmemorar el segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 a Israel, que desencadenó la guerra en Gaza. Los ataques de Israel han matado a más de 67.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás.

En la capital turca, Ankara, los manifestantes levantaron banderas y pancartas condenando el “genocidio” en Gaza.

Mientras tanto, personas en la ciudad portuaria occidental de Izmir mostraron su apoyo a la Flotilla Global Sumud, que fue interceptada por fuerzas israelíes la semana pasada mientras intentaba romper el bloqueo naval de Gaza.

En el Lago Van, en el este de Turquía, barcos de pesca, canoas y buzos salieron con banderas palestinas y pancartas, animados por miles de personas que se encontraban en la orilla del lago.

"Esta opresión, que comenzó en 1948, ha continuado durante dos años, convirtiéndose en genocidio", declaró Recep Karabal, de la Plataforma de Apoyo a Palestina en la ciudad norteña de Kirikkale. Israel niega enfáticamente que esté cometiendo genocidio.

El apoyo a los palestinos es generalizado en Turquía, donde la mayoría de la población es musulmana, y el presidente Recep Tayyip Erdogan es un crítico destacado de las operaciones militares de Israel en Gaza.